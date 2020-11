Se negó a homenajear a Maradona y perdió 10 a 0: bromas y polémica

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas". Así explicó su polémica postura Paula Dapena, de 24 años y jugadora del club Viajes Interrías FF (3ª división femenina española), quien se negó a homenajear a Diego Maradona como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña (1ª) en Abegondo (noroeste de España).