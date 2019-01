"Se palpa que podemos revertir esta situación"

El entrenador hizo hincapié en la conformación del plantel, con una fuerte presencia de jugadores experimentados, referentes del club. Dijo que lo habían sorprendido por su espíritu: “Lo veo bien al equipo, veo buenos jóvenes, hay jugadores de experiencia que tienen un amor por el fútbol que me han sorprendido. Tantos años en esto, tantos partidos jugados, y que tengan ese espíritu amateur y joven, me anima y nos anima a todos a pensar que, junto con los jóvenes que tienen ganas, que son revulsivos y que por su propia edad quieren crecer, vamos a poder sortear la reválida. No digo sin sufrimiento, porque lo vamos a tener, van a ser partidos con mucha tensión, pero tengo mucha fe. Se palpa en el ambiente que podemos revertir la situación”, destacó.

"La Copa va a servir para que tengan minutos jugadores que uno se imagina que van a empezar el 3 de febrero (ante Cipolletti)”. "Todo el mundo está pensando más en los refuerzos que va a traer Independiente en vez de pensar en que hay que hacer una buena preparación”, dijo Luis “Pity” Murúa, entrenador de Independiente de Neuquén

La Copa Argentina

El próximo miércoles, Independiente juega el partido de ida de la Copa Argentina por la fase regional, ante Deportivo Madryn. Para el Rojo, que tiene como objetivo puntual salvar la categoría en el Federal A, resulta un compromiso que corta la preparación, pero sin embargo será una instancia de evaluación para el nuevo cuerpo técnico. “Si bien es lindo jugarla, el partido del 16 modifica la preparación. Yo quería que sea un poco más tranquila, un poco más lineal, sin que tengamos dos partidos de por medio y un viaje. Pero es así e hicimos la programación acorde”, señaló el DT, que sin embargo aclaró: “Va a servir para que tengan minutos, jugadores que uno se imagina que van a empezar el 3 de febrero (ante Cipolletti). También para mirar, antes de poder de utilizar esas dos plazas para reforzarse que tiene el reglamento. No quiero traer antes porque sinceramente quiero ver bien qué tenemos acá”.

Los refuerzos

Murúa quiere tomarse un tiempo para decidir si es necesario usar las plazas de los refuerzos. “A veces el fútbol se transforma en un shopping, por eso me cansan ciertas situaciones que se viven permanentemente. Yo no digo que no hay que reforzar, pero nosotros no podemos vivir constantemente en el shopping, comprando y cambiando, es bueno que un equipo tenga a sus jugadores” indicó.

“Todo el mundo está pensando más en los refuerzos que va a traer Independiente en vez de pensar en que hay que hacer una buena preparación. Si yo andaría pensando en a quién tengo que traer para salvarme, hablaría mal de los 30 chicos que están entrenando acá. Lo voy a traer si hace falta, pero ojalá que no haga falta”, cerró.

“Le tengo mucha fe en este cruce contra Madryn”

El próximo miércoles, Independiente recibirá a Deportivo Madryn, por la ida de la fase regional de la Copa Argentina, y pese a que el partido resulte un contratiempo de cara al objetivo principal, Luis “Pity” Múrua, ex DT del Aurinegro, aseguró que no dará ventajas y se tiene confianza para el cruce.

“No voy a dar ventajas para este partido. Hablo de levantar la carga el lunes o martes, va a llegar bien Independiente, yo le tengo mucha fe en este cruce. Es una intuición, lo que forma mi opinión”, manifestó el experimentado entrenador.

Su pasado reciente por Deportivo Madryn (dirigió la primera ronda) no es un punto a favor, según aseguró el DT.

“No es ventaja, nos conocemos todos. Cuántas veces nos hemos cruzado. A veces cuesta mirar algún video, porque nos cruzamos tantas veces, hemos jugado tantas veces en tan pocos años… no es ventaja ni desventaja”, indicó Murúa.

“La pretemporada transcurre con normalidad, esperando completar enero con 40-45 secciones de entrenamientos, más allá que está el partido de Copa Argentina. Vamos a tratar de no modificar tanto la programación que tenemos de cargas, porque es lo que me va a dar el sustento a partir del 3 de febrero”, expresó el entrenador, respecto al debut ante Cipolletti en la primera fecha de la reválida del Federal A.

“Sostener una vigencia”

Para Múrua, el desafío del Rojo sirve para que “el jugador joven se fortalezca como persona adulta, y para los mayores, incluyéndome a mí, son desafíos para sostener una vigencia que nunca queremos perder y siempre queremos hacerle un reto al destino”. “En eso andan Manolo, Lalo, Domini y Medina...”, destacó.