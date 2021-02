"Se picó": Maratea fue a donar dos camionetas y terminó resguardado por la policía

Tras revolucionar las redes sociales al recaudar tres millones de pesos para comprar una camioneta y donarla a una comunidad wichí de Salta para que funcione como ambulancia, influencer Santiago Maratea quedó envuelto en un verdadero escándalo. Es que los integrante de Misión Chaqueña no estuvieron de acuerdo con el que el joven le entregara la camioneta a Omar Gutiérrez, un miembro de la comunidad wichí que él mismo conoció en 2019 y se comprometió a hacerse cargo del móvil para el bien común de sus vecinos, y a la fundación Pata Pila, la cual por el momento no asiste a los wichí.

“Me termina llevando la yuta, no me llevó preso, me llevó para mi protección porque se picó en un momento", adelantó el joven en una historia de Instagram.

Según explicó el Santiago, Misión Chaqueña había tenido elecciones recientemente y la comisión con la que el había hablado en principio, ya no estaba. En este sentido, fue que el influencer explicó que por una cuestión legales y de costos, la donaciones se había acordado para Omar Gutiérrez y la fundación Pata Pila, y que ambas partes se comprometían a colaborar con la comunidad wichí.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLS0dVnlkwb%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFEFGoakZCwt5TUtYZAzZCFNn3MDozqzhIoJ5jmxVEn6qXtFcEC9Ymuu7wyTZC3nAnfxAExRkzvZCQZAZBpqNHw6aMjt0RAtLyZCDAp4XJFSfKI8JnueHERN9e85K12BCB1V5eLRw64rZChqZAsEkMiL3YMpROPX8c6AZDZD View this post on Instagram A post shared by Santi Maratea (@santimaratea)

"Llegó la nueva comisión de Misión Chaqueña (ayer hubo elecciones) y me pidieron que les diga que iba a hacer con las camionetas, cuál era el plan. Querían que explique a la comunidad porqué una camioneta va para Omar y otra para la fundación Pata Pila. Se empezó a juntar bastante gente. Explicamos cuál era el proyecto y la estrategia que habíamos pensado", relató.

Embed

El joven agregó que mientras charlaba con los integrantes de la comunidad wichi, llegó un grupo de personas que tenían intereses políticos que empezaron a incitar a la violencia. Por eso fue a resguardarse a la casa de un amigo, para luego ser trasladado bajo protección policial.

Finalmente la fundación Pata Pila desistió de recibir su ayuda y los dos vehículos quedaron a cargo de Gutiérrez. "Interpretaron que se habían hecho las cosas mal... y decidimos que Omar va a poder facturar ambas camionetas. Va a pasar de ser monotributista a responsable inscripto", explicó el también conductor de radio y agregó: "Omar cuenta con bastante plata de toda la que juntamos para pagar bastantes gastos de estas camionetas aparte de que después podría vender una si es que quiere pero las dos van a ser usadas a favor de la comunidad".

Embed

Maratea comentó además que durante la jornada recibió a integrantes de una comunidad originaria de Hickman, quienes les expresaron sus reclamos por la falta de un de pozo de agua y una ambulancia. “Estuvimos hablando, me mostraron los documentos y se fueron. Quedamos en contacto igual”, agregó.

Fake news

Por otra parte, un medio salteño acusó a Maratea de dejar otras donaciones que había conseguido para dicha comunidad (ropa, agua, medicamentos y alimentos) en un galpón municipal en una especie de acuerdo con las autoridades locales.

Santi-Maratea-2.jpg

"Como el camión que traía las donaciones no podía entrar hasta la comunidad no nos quedó otra que dejar las donaciones en la intendencia con el objetivo de que después, con las camionetas, busquen todo por ahí, pero un medio de Salta que me la quiere hacer difícil publicó que básicamente nos estábamos robando las donaciones, lo cual es una fake news", aclaró el influencer.