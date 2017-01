Se puede comprar cerveza artesanal desde el teléfono

Katia Giacinti

regionales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Por el boom del consumo de cerveza artesanal en la región, un neuquino creó una aplicación para celulares que permite identificar todos los puntos de venta de la bebida y, con un solo clic, realizar compras y recargas de botellones desde la comodidad del hogar. Se encuentra disponible para Neuquén y Río Negro y promete expandirse por la Patagonia.

Federico Schulz, vendedor de planes de ahorro para autos en la ciudad, ideó la aplicación Club Cervecero Patagónico, que está causando furor entre los neuquinos antes de su lanzamiento formal.

El estreno oficial está previsto para el 15 de enero, aunque ya está disponible online en fase de prueba. Su función básica es la de identificar todos los puntos de venta en un mapa e indicar horarios y precios de cada lugar de expendio de bebidas. De esta manera, facilita que el cliente sepa cuál punto de venta se encuentra más cerca de su domicilio y evita que tenga que esperar 30 minutos para hacer una compra, como suele suceder si se llega sin aviso al mostrador de un comercio.

Además, se puede ver qué marcas y tipos de cerveza se encuentran disponibles en el momento en cada uno de los negocios considerados por la aplicación. “Muchas veces vas a comprar una cerveza en especial y cuando llegás al lugar te encontrás con que no está disponible o bien que hay mucha gente esperando que la atiendan. Para que no pasen estas cosas, la app te deja ver todas variedades y hacer tu pedido de manera instantánea”, explicó Federico.

Los datos del comprador y del producto deseado le llegan al vendedor, dándole tiempo para armar el pedido y tenerlo listo antes de que la persona llegue a retirarlo. También tendrá promociones y descuentos para aquellos que elijan hacer su compra a través de su dispositivo. Las ciudades que ya están disponibles para navegar son Neuquén, Plottier, Centenario, Rincón de los Sauces, Cipolletti, Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro y General Roca. En la capital hay 38 puntos de venta disponibles en la aplicación.

A futuro, pretende expandirse, cubrir toda la Patagonia y llegar a provincias como Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También prevé añadir todos los bares que vendan cerveza artesanal y las fábricas que estén disponibles para ser visitadas. “Quiero ayudar a los neuquinos a ingresar a la cultura de las apps, porque hoy en día facilitan muchas tareas cotidianas”, afirmó.

Entre las cualidades más destacadas de la aplicación no sólo se cuenta la cantidad de información y detalles disponibles, sino también la rapidez con la que funciona. Mientras que algunas aplicaciones tardan algunos minutos en cargar, esta permite acceder a la base de datos en cuestión de segundos. También busca crear un vínculo fuerte entre el comprador y su vendedor habitual.

Schulz contó que una noche comenzó a pensar en la aplicación, no pudo dormir y al día siguiente ya se encontraba gestionando todo para darle forma al proyecto, el cual realizó junto a la empresa Utopía.

¿Cómo surgió la idea?

El auge que tuvo la venta de cerveza y el hecho de tener que esperar casi una hora para comprar un litro fueron las causas principales que llevaron a Schulz a crear la aplicación.

2500 litros de cerveza artesanal se venden por semana.

Ese es el promedio registrado en la ciudad de Neuquén. En el verano la venta crece, aunque hubo días invernales con récords de ventas, con hasta 500 litros en una sola jornada.

“La sociedad le tiene pánico a la innovación”

Federico Schulz, creador de la aplicación Club Cervecero Patagónico, le dijo a LM Neuquén que se considera principalmente un emprendedor y afirmó que en la región son pocos los que rompen el molde y se arriesgan a cumplir sus sueños.

“Hay mucho pánico en la sociedad frente a la innovación, a lo nuevo. Te das cuenta de que naciste para ser emprendedor cuando chocás con todas las reglas impuestas por la misma sociedad”, expresó el neuquino, que decidió abrir un nuevo nicho en un mercado archiexplotado como el de las cervezas artesanales.

“En la escuela no te enseñan a emprender nuevos proyectos, en ningún lado lo hacen, a mí me hubiera gustado que me alentaran más desde chico”, lamentó el joven emprendedor.

También contó que esta es su segunda experiencia como emprendedor. La primera vez creó su propio servicio de viandas a domicilio en la ciudad.

“Con una computadora, el celular y las ensaladas salía a repartir, pero con esta aplicación es diferente, sé que va a ser un éxito”, se entusiasmó el creador de la novedosa aplicación, a pocos días de salir con todo al mercado con una idea que no había sido explotada aún en Neuquén y que promete éxitos porque está planteada para capitalizar un mercado consolidado como el de las cervezas.

Desde su experiencia personal en la búsqueda de fundar un negocio desde cero y darle sustentabilidad en el tiempo, Schultz cree que en primera instancia se debe visualizar la vida después de la creación del proyecto y tomar ese factor como motivación para no dar marcha atrás.

Además, dice que hay que combinar todas aquellas cosas que nos hacen felices y elegir a las personas adecuadas con quienes trabajar en equipo.

En este sentido, el emprendedor neuquino ponderó la selección de personas afincadas en la región para coparticipar en proyectos innovadores.