Se retira un subcampeón del mundo que talaba árboles

Queria comunicarles de manera oficial que me retiro del fútbol profesional. Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, vivencias, emociones, pero por sobre todas las cosas, de mucho crecimiento profesional y humano. Quiero agradecer a todos los clubes en los que jugué. Estudiantes de la Plata , que no solo es el club que me permitió debutar en esta profesión, sino también, el que me formó e inculcó valores y profesionalismo que me han acompañado a lo largo de mi carrera. Olimpo, que pase un año excelente, de mucho aprendizaje y donde logramos dos campeonatos para posteriormente lograr el ascenso a Primera División. Rayados , donde jugué casi toda mi carrera como jugador profesional, donde viví muchísimas emociones y experiencias inolvidables. Es sin dudas, mi segunda casa y siempre estarán en mi corazón. Fiorentina es el club q me hizo cumplir unos de mi sueños como profesional, jugar en Europa y crecer profesionalmente . Y por último, a la AFA , por permitirme jugar en la Selección y cumplir el sueño que tuve desde chico que es jugar un Mundial. Una experiencia única y que jamás olvidare. Quiero también agradecerles a todas las personas que conocí a lo largo de estos años, jugadores, cuerpos técnicos dirigentes, aficionados, cuerpos médicos, utileros y staf de cada club en los que jugué. Y por último a mi familia y amigos que siempre estuvieron a mi lado apoyándome para yo pudiera disfrutar y cumplir con mi sueño de jugar a la pelota. Gracias a todos por ser parte de mi vida.