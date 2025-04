Se rompió: cuál es la estrella de San Lorenzo que sufrió una grave lesión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1908360350086377914&partner=&hide_thread=false "LO MÁS PROBABLE ES QUE NO LO TENGAMOS" Miguel Russo habló sobre el estado del Campo de juego en San Juan y la lesión de Reali.



"Está adolorido, vamos a ver cómo está del tobillo. Lo más probable es que no lo tengamos, en esto cuesta. Le costó a todos, le costó al rival, al referí. Mucho choque, el rival plantea jugarlo así porque por abajo cuesta. No me quejo, porque si la cancha está mala no es para uno sino para los 22 jugadores", dijo Russo sobre la lesión del jugador en conferencia de prensa post partido.

Por otra parte, analizó la victoria: "Contento por el triunfo, por los jugadores y la gente de San Lorenzo. Nos cuestan este tipo de partidos, las canchas no están al 100% de condiciones pero hay que acomodarse. Lo supieron disfrutar, lo supieron disputar y nos llevamos un triunfo que es importante"

Miguel Ángel Russo reveló por qué echó al jugador colombiano de San Lorenzo

En San Lorenzo se acabó la paciencia con el "Chichi" Peralta. Sabían que contrataron a un futbolista con algunos antecedentes negativos por falta de profesionalismo e indisciplina, pero el entusiasmo por querer corregirlo ganó la pulseada y ahora a dos meses de haber llegado deberá irse ya que la situación acabó con la paciencia del entrenador y la dirigencia.

Peralta, el autor del tanto agónico que le dio la victoria 3-2 sobre Racing, tendrá que buscar nuevo club ya que el Cuervo le comunicó que le rescindirá contrato. Luego del escándalo por no entrenar y sacarse fotos con el plantel de la Selección de Brasil en la llegada al país para enfrentar a la Scaloneta, y tras el empate 1-1 de San Lorenzo ante Lanús, el entrenador Miguel Ángel Russo se refirió a la situación.

“No tengo nada que decir, la decisión que tomé y listo”, esbozó tras ser consultado y agregó: "Tiene que ver con todo lo relacionado a ser profesional. El club comparte la decisión que tomé, yo lo hago para mejor siempre“.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HablemosDeSL/status/1905807207343493618&partner=&hide_thread=false El DT Miguel Russo también habló sobre la salida de “Chichi” Peralta: #SanLorenzo “Tomé la decisión de que no siga. El club estuvo de acuerdo y no hay más que agregar. Hay que ser profesional” pic.twitter.com/uGiJeKP5bc — Hablemos de SL (@HablemosDeSL) March 29, 2025

Por otra parte, Russo analizó el empate de este sábado: "Lo fuimos a buscar ante un rival duro con buenos jugadores. Hay cosas buenas y otras para mejorar, nos duele el empate como a todos, pero destaco la actitud del equipo y las situaciones de gol porque lo pudimos haber liquidado. Seguimos manteniendo las ideas y las formas, tenemos que continuar para adelante como siempre”.