¡Se sacude Boca! Figura top cerca de irse y llega el primer refuerzo

El volante colombiano llegará por 18 meses, en un préstamo sin cargo, mientras que el sueldo lo abonarán Boca y el club azteca por partes iguales.

Para que el préstamo se concretara, Cardona arregló un nuevo contrato por un año con la entidad mexicana, con la cual su vínculo vencía el 31 de diciembre próximo.

Ahora, el propio Cardona, de 27 años, se puso a la cabeza de las negociaciones, ya que no era titular en el equipo mexicano y su deseo es triunfar en Boca para jerarquizar su trayectoria.

La semana próxima el jugador llegará a Buenos Aires y tendrá que estar en aislamiento por 15 días, como marca el protocolo ante la pandemia de coronavirus, y la idea del cuerpo técnico es que en su nuevo domicilio en la Argentina realice un entrenamiento individual a través del Zoom.

También se espera para este martes el arribo desde Europa de Gonzalo Maroni, a quien se le venció su préstamo con Sampdoria de Italia, que no hizo uso de la opción de compra y que tendrá que hacer la cuarentena obligatoria antes de incorporarse al grupo.

Si bien Boca suma a Cardona, podría perder a un integrante clave de su plantel. Es que en las últimas horas surgió el rumor de que un importante club europeo vendría por Andrada, cuya cláusula de salida es de 25 millones de dólares. En Boca esperan la propuesta y solo venderían al arquero de la Selección argentina en una suma que sea muy importante para el mercado local.

image.png

Según señaló Luciano Nicotra, representante del arquero mendocino, todavía no hubo un pedido oficial, pero reconoció que el futbolista tiene ganas de seguir su carrera en Europa.

"No me llegó ninguna oferta formal por Esteban. Cuando terminó el torneo me planteó la posibilidad de seguir su carrera en Europa. Y si existe una oferta concreta que le sirva a él y al club, se verá", dijo el empresario a Fox Sports.

El que también tiene sondeos para irse a jugar a otro equipo es Agustín Rossi: Independiente se sumó al pedido de varios clubes del exterior, ya que necesita reemplazar al arquero Martín Campaña.

La idea del "Rojo" es pedirlo a préstamo, pero Boca pretende venderlo: hace dos meses el "xeneize" rechazó un ofrecimiento del Udinese de Italia por 6 millones de dólares.

El arquero, quien volvió de su préstamo en Lanús, está bien considerado por el entrenador Miguel Russo y la secretaría de fútbol, quienes los ven como un jugador importante que ahora -con más experiencia- podría estar en el arco de Boca sin problemas, si llegan a vender a Andrada.

De realizarse la salida de uno de los dos arqueros, los integrantes de la secretaría de fútbol tienen la palabra de Javier García, quien no renovó con Racing, para su regreso al club donde comenzó su carrera.