Se suicidaron dos alumnos por el trauma de un tiroteo

Fueron 17 personas asesinadas y 14 heridos graves, un saldo que, como en las grandes tragedias, tiene un efecto residual que no escapa a la misma tristeza y al mismo luto: en estos días, dos estudiantes que sobrevivieron a aquel tiroteo se suicidaron. Se trata de Sydney Aiello, de 19 años, y de otro joven cuya identidad aún no fue revelada. Aunque en ambos casos el sentimiento fue el mismo: “La culpa del sobreviviente”, aquella víctima que sobrevive a una tragedia en la que otros mueren y se cuestiona por qué no le pasó a ella.