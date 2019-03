El divorcio se realizó de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, donde residen desde hace tiempo. El ex dueño de Tiempo Argentino y la ex modelo no tienen previsto regresar a la Argentina. Seguirán viviendo en Estados Unidos, ya que sus hijos van al colegio allí.

Al parecer, la decisión fue de común acuerdo y en muy buenos términos, por lo que ambos se siguen frecuentando para ajustar temas relacionados con la crianza de los chicos.

El 31 de marzo de 2012 , luego de varias idas y vueltas y dos embarazos perdidos, Vannucci se casó con Garfunkel bajo las costumbres del judaísmo.

La boda se realizó en un campo del empresario, con 120 invitados, entre los que estuvieron Mario Pergolini, Gustavo Yankelevich, Gastón Pauls y Agustina Cherri y Gustavo Mascardi. Hubo un show de Vicentico y fuegos artificiales, en una celebración que duró hasta el amanecer. Dos años más tardes, pasaron por el registro civil para renovar sus votos.

Hace tres años una sesión de fotos donde posaron con animales cazados en África: el episodio causó un enorme repudio en las redes sociales y ambos llegaron a ser considerados "persona no grata" en distintas localidades del país.

vanucci-2.jpg

Garfunkel se encuentra embargado y procesado por la Justicia por evasión de impuestos ante la AFIP. En efecto, la noticia de la separación llega menos de un mes después de que el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8, procesara al empresario por evasión, en el marco de la causa que investiga la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias. Debe 29.451.971 pesos.