Y agregó: “Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”, cerró el escueto mensaje que se retuiteó miles de veces en pocos minutos.

Semanas atrás, Tini había enfrentado los rumores de crisis: “Siempre tuve relaciones a distancia, entonces forma parte de mi vida, siempre me pasó. No solo con mi novio, sino también con mis amigos y familia. Si bien me acompañan, siempre hay algún momento en que me encuentro sola en un hotel“.

La historia de amor que cautivó a Latinoamérica

Tini y Sebastián se conocieron en junio de 2016, cuando Yatra firmó su contrato para empezar a trabajar con Universal Music, la misma compañía discográfica que tiene a Tini entre sus artistas. En noviembre de ese mismo, el colombiano llegó a la Argentina para hacer su primera gira promocional.

A la compañía se le ocurrió que era una buena idea que canten juntos y de allí salió el tema Ya no hay nadie que nos pare. En junio 2017, los dos estuvieron juntos en el programa de Susana Giménez. La buena onda entre ellos ya era evidente.

Pero había algo que impedía el romance: ella salía con el español Pepe Barroso Silva. Él estaba soltero. Y decidió esperarla. En agosto de 2018, Tini grabó con Yatra una hermosa canción, “Quiero volver”.Y allí nació el amor. A los pocos meses, Tini contó que terminó con Pepe (salieron dos años).

tini yatra

En enero de 2019, Yatra regresó por trabajo y vacaciones a la Argentina (estuvo en el sur con su familia) y allí hicieron el video de “No hay nadie más”. Los encuentros a sola en un hotel de Madero eran un secreto a voces. De allí nació la idea de hacer Cristina, un tema que los llevó a la fama.

En Marzo de 2019 estuvieron en Viña del Mar, Chile, y en 6 de abril, Yatra ofreció un show en el Luna Park y terminó el tema en cuestión dándole un beso frente a un estadio repleto de público. “Ya eran novios por esos días”, afirman. Todo se confirmó unos meses más tarde.

LEÉ MÁS

Tras una persecución, atrapan a familiares de los Montecino con droga y efectivo

Alas del Alma: las actividades de los chicos en casa