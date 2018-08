Se viene Diego Boneta

Si bien la producción hizo todo el esfuerzo por tener a Luis Miguel, ahora el Cabezón se daría el gusto de tener en el piso a Luis Boneta, el actor mexicano que saltó a la fama por interpretar al popular cantante en la serie de Netflix que fue todo un éxito.

Obsesión

Hasta ahora era un secreto guardado pero en estos momentos se avanza para que sea la sorpresa, según aseguraron en Confrontados. La idea es que Boneta cante algunos de los clásicos del soundtruck de la serie basados en los hits de Luis Miguel.

“Avanzan las negociaciones para que esto suceda”, dijo Rodrigo Lussich. “La obsesión de Tinelli es Luis Miguel, como en abril era La casa de papel. Quiere eso que todos quieren” agregó e periodista

Hasta el momento, lo único que adelantó Marcelo es que tendrá a las figuras más destacadas del país: “En la ficción vamos a ver a los seis personajes argentinos más importantes del momento, a nivel fútbol, a nivel mundial, a nivel político también. Va estar muy bueno y va a ser un gran sueño que voy a tener yo. No adelanto nada más”.

Obsesión: Tinelli primero buscó tener a Luis Miguel, que también era pretendido por Susana Giménez.

Jimena Barón fue elegida para abrir la pista

Gran sorpresa se llevó Jimena Barón al desayunarse una noticia que quizás nunca imaginó. Es que en su regreso al “Bailando” la actriz fue elegida para inaugurar la pista de la nueva edición del certamen. “La pareja elegida para abrir el Bailando 2018 es la de Jimena Barón y Mauro Caiazza”, fue el anuncio de Peter Alfonso en el final del programa Los especialistas del show.

“No sé si ya se lo comunicaron pero yo le tengo mucho cariño y espero que la rompa porque la admiro”, dijo el ex productor.

Al parecer, Jimena no estaba al tanto de la noticia y en las redes expresó a su manera la ansiedad y los nervios por semenante responsabilidad. “Mandá #pastillasdecarbónal13013”, escribió la cantante en un tuit muy divertido.

Foca embalsamada

Por otro lado, Jimena ya había realizado otro cómico comentario en las redes, tras ver su foto junto al resto de los participantes en la tapa de la revista Gente.

“No me siento nunca más al lado de @soylistorti, me hizo reír y salí con cara de foca embalsamada”, escribió la ex de Juan Martín del Potro con mucho humor en su cuenta de Twitter porque en la tapa aparece riéndose por una broma de José María Listorti, sentado a su lado.

Esta es la segunda vez que Jimena participa del “Bailando”. La primera vez fue en 2011, y fue eliminada por Zaira Nara en el teléfono.

Peter Alfonso no descarta volver al “Bailando”

Peter Alfonso, uno de los campeones del “Bailando”, confesó que le dan muchas ganas de estar en el certamen y se ilusiona con volver a participar.

En Los especialistas del show el actor contó qué le pasa a seis días del inicio de Showmatch, en donde era uno de los productores antes de saltar a la pista más famosa del país. “Extraño el ‘Bailando’. Fueron muchos años y veo las promos y me agarra como ansiedad también. Creo que va a ser el primer año que no estoy desde ningún lado”, dijo el también actor, que este año hará temporada en Carlos Paz.

Sobre su decisión de bajarse del certamen de baile, Peter comentó: “Era como ‘ya está’. Tampoco quiero decir nunca más. Digo este año no, después, el año que viene, qué sé yo”.