Sebastián Vignolo contó cómo lo robaron al Cai Aimar.mp4

“¿Podés contar lo que te pasó, Cai?”, le pidió. Sin embargo, del otro lado se topó con la seriedad de Aimar que fue cortante: “No”. Pese a la negativa de él, de igual manera tomó la palabra para explicarle al público los motivos por los que traía esa mala onda.

“¿Puedo contar lo que te pasó? Esto es para que estemos atentos todos. Al señor Carlos Aimar... tenías que hacer un trámite, ¿no? Tenía que hacer un trámite el señor Carlos Aimar. Dejó el auto ventana media abierta…”, comentó sobre el error que cometió el panelista del programa.

“¿Cuánto duró el trámite?”, consultó el Pollo. Al darle la palabra, el Cai contesto y no pudo evitar comenzar a subir la temperatura al recordar el hecho: “40 minutos más o menos. Dejé abierto porque no me di cuenta, era el vidrio de atrás”.

Sebastián Vignolo-contó-el-robo-a-Cai Aimar.jpg

“Cuando volvió, ¿qué te sacaron? Le chorearon el saco”, contó Vignolo. En ese momento, el ex DT procedió a levantarse de su asiento para mostrar que el que llevaba puesto era uno que le había prestado Damián Manusovich, por eso le quedaba chico.

Ante todo lo que se habló del tema, no pudo evitar lanzar todo su descargo: “Es increíble. No lo podía creer. Sólo el saco se llevaron. Ahí a 15 cuadras de mi casa. Hay que recuperarlo porque es un hijo de mil p... Sí, sí. Era uno negro, no el que traía siempre. No lo traía acá”. Para bajar su bronca, el Pollo cerró con una chicana: “¿Qué mal gusto el tipo, no?”.