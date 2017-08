Secuestran a anciana para robarle herencia

“La investigación se inició de oficio hace dos semanas. Habían logrado instalar que una señora mayor de edad estaba mal psicológicamente y que estaba en tratamiento en la ciudad de Paraná. Esa era la mentira que habían instalado, y por eso nadie preguntaba más por ella”, explicó el fiscal Federico Uriburu, que está a cargo de la investigación. “El abogado -agregó- junto a dos mujeres privaron de la libertad a la anciana estanciera para quedarse con la herencia”. Estas tres personas, que están imputadas, le habían ofrecido a la anciana liberarla a cambio de que “firmara unos papeles”.

El abogado involucrado se llama Hernán Sain y las dos mujeres son la hermana y la sobrina de la anciana terrateniente cuyo apellido es Mihura. No verla por su casa “les llamó la atención a tres o cuatro amistades de la señora”, contó el fiscal, quien reveló que Mihura pidió auxilio en forma telefónica a dos conocidas. “Ahí iniciamos la investigación en Nogoyá, pero se pasó a Paraná, porque ella estaba cautiva en la capital provincial”, indicó.

La Justicia pudo constatar que la mujer a la que mantuvieron cautiva se encuentra lúcida y que cuando vio al personal policial comenzó a gritar que quería su libertad, porque ahí se iba a morir. De hecho, fue revisada por un médico clínico y también por una psicóloga, quienes marcaron que no tenía ningún problema en particular de salud ni tampoco psiquiátricos, sólo algún olvido propio de la edad y de la situación de estrés por la que había pasado. El fiscal resaltó que el allanamiento “se hizo en la casa de la hermana y por lo que vemos estaba todo orquestado entre ella, su hija y el abogado”.

La anciana estuvo en la Fiscalía declarando y Uriburu dijo: “Nos agradeció por la intervención. Estando en cautiverio, se cruzó con gente que la ayudó y la hizo pasar, dentro de todo, una situación un poco mejor que la que estaba. Como algo bueno, ella menciona que había una persona que le acercaba un vaso de agua por la noche. A ese extremo se llegó”.

La mujer estaba acostumbrada a estar sola, en el campo, dirigiendo su empresa familiar. Este modo de vida, en cierta forma, la ayudó a poder sobrevivir al cautiverio del que fue víctima por parte de dos familiares y un desconocido. Y explicó a la Justicia que la estaban chantajeando: su libertad a cambio de un papel firmado por ella. De hecho, trascendió que le habrían vendido gran cantidad de objetos de su casa utilizando un poder trucho. También se supo que “erigiéndose como administradores, los estafadores despidieron a trabajadores de años de la estancia”, lo que motivó la intervención de la Delegación de Trabajo de Nogoyá. Ahora el fiscal trabaja en la recolección de diversas pruebas para resolver la situación procesal de los tres imputados.

Desapareció una chica de 13 años

La Policía busca en Concordia a María José Acosta, una chica de 13 años que desde el viernes a la mañana se encuentra desaparecida. María José está en primer año de la Escuela Artigas de La Bianca, donde fue vista por última vez hasta que le avisaron a la madre que no la encontraban por ningún lado. “La mamá está desesperada. Le dijeron que llamaron Jonatán Luna, pero no sabemos nada: si comió, si le hicieron algo... Yo también soy madre y entiendo la angustia”, explicó Patricia Duarte, tía de la adolescente, quien suplicó: “Por favor la den a la nena a su mamá. Que María José vuelva y le atienda el celular, estamos desesperados”, insistió. Duarte contó que su sobrina “es la primera vez que falta de su casa. Es de tener miedo. No quería ir más a la escuela y por algo sería. Capaz ese chico la amenazaba”. Según la tía de la nena desaparecida, el joven -Jonatán Luna- de quien sospechan que podría tener relación con la ausencia de su sobrina, es mayor de edad y no va a la escuela.