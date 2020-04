LMNeuquen | Neuquén | TSJ - 07 abril 2020

Sejun desconoce el teletrabajo y desde el TSJ lo tildaron de "oportunista"

El sindicato instó a sus afiliados a no trabajar desde sus hogares por no ser fruto de una negociación colectiva. Desde el TSJ recordaron que "no están en feria judicial, que no están de vacaciones".