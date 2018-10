Selección: Romero y Acuña vuelven a ser titulares hoy

Romero había quedado desafectdo del Mundial de Rusia 2018 por Jorge Sampaoli, el entonces técnico del conjunto nacional, por sufrir un cuadro de bloqueo articular en la rodilla derecha.

Ante la ausencia de Franco Armani, quien sufrió una lesión muscular y no viajó a Arabia Saudita, Scaloni colocará en el arco al histórico, mientras que el defensor Nicolás Otamendi estaría en el banco de suplentes y jugaría el próximo martes ante Brasil.

En tanto, el zapalino no jugaba de titular en la Selección desde la derrota ante Croacia en el Mundial.

Otra de las novedades destacadas es la presencia de Rodrigo De Paul, quien será titular en la primera citación en la Selección.

Scaloni aclaró que eligió a los once para arrancar de titulares porque “están mejor”, lo que “no significa que no sean los mejores para el partido con Brasil (el martes)”. “No sé si jugarán los mismos 11, pero si me dan buenas señales podrían repetir”, adelantó.

Les bajó el tono a las polémicas

Scaloni le bajó el tono a las polémicas ausencias de Franco Armani (River) y Cristian Pavón (Boca) en la gira de la Selección debido a lesiones, y aclaró que está “tranquilo”, ya que habló con ambos jugadores “y de ahí en más como entrenador es un tema cerrado”. “No queremos que vengan en dificultad de condiciones”, explicó.

La última vez ante Croacia en Rusia

El neuquino Marcos Acuña volverá a ser titular en la Selección después de aquella derrota ante Croacia, 3 a 0 en el Mundial.

Ante Nigeria y Francia en Rusia 2018 fue suplente igual que en los amistosos con Scaloni, frente a Guatemala y Colombia.