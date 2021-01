Selena Gómez estrenó nueva música y en español

La cantante se aventuró a cantar en español, y aunque su pronunciación no es perfecta la joven lanzó un tema mezcla entre R&B y la música urbana.

De una vez llega justo un año después del lanzamiento de su tercer álbum de estudio en solitario: Rare. El disco, con el que consiguió su primer número 1 en Billboard gracias al tema Lose You To Love Me, fue lanzado el 14 de enero de 2020.

Otro de los temas que mucho ha dado de qué hablar es la letra de la canción la cual parece estar dedicada a su ex Justin Bieber.

Las frases de la canción que encendieron la polémica fueron: “No me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas”, “Ya no duele como antes la herida de tu amor sanó”, empieza diciendo la cantante. “De una vez por todas soy más fuerte sola”, continúa entonando.

Algunos de sus fans comenzaron a encontrar detalles dentro del video que podrían dar pistas del disco o nuevas canciones que prepara con otras figuras de la industria musical hispana. Entre las colaboraciones que los fans esperan que se materialicen se encuentra una colaboración con Rosalía o con la estrella argentina Lali Espósito.

Los fans comenzaron a especular que la canción forma parte de un nuevo álbum discográfico que muy pronto estrenará Selena Gómez; sin embargo, aún no hay más detalles sobre ello.