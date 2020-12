Senador indeciso reveló su voto respecto al aborto

Esa lista está compuesta por otros cuatro integrantes del cuerpo, entre ellos la neuquina Lucila Crexell, que ya dieron algunos indicios a favor del aborto , aunque no aclararon el panorama en un 100 por ciento.

Marino adelantó que mantendrá su postura en contra de la IVE durante la votación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. "Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización. Sé que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos", expresó este jueves mañana en un comunicado de prensa.

https://twitter.com/Dataclave/status/1339581289842704386 #ÚLTIMO | El senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) confirmó que votará en contra del aborto legal como en 2018. Era uno de los últimos que figuraban como indecisos, restan 3 legisladores que mantienen en duda su voto de cara a la sesión del 29. pic.twitter.com/08nmuaXoKF — Dataclave (@Dataclave) December 17, 2020

Marino, que en 2018 votó en contra de la legalización del aborto, opinó que se trata de "un debate que no está saldado completamente en la sociedad" y recordó que en el Congreso se escuchó a "reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra".

"Agradezco a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones. La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto", expresó en el texto difundido a la prensa.

El senador añadió que, "luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema", decidió "ratificar el voto de lo que mayoritariamente le "solicita la sociedad" a la que representa.

El voto del senador de la oposición es uno de los que se contaban como posibles cambios en la nueva votación prevista para el 29 de diciembre en la Cámara alta.

Con esta novedad, el "poroteo" quedó con 34 votos a favor, 33 en contra y cuatro indecisos -no se cuenta al tucumano Jorge Alperovich que está de licencia tras ser denunciado por abuso sexual-.

https://twitter.com/MatiMow/status/1339577494312247297 Poroteo actualizado tras la confirmación del voto negativo de Juan Carlos Marino (UCR - La Pampa).



Esta tarde, después de la firma del dictamen, subo una nueva actualización del poroteo con definiciones (esperemos) de los restantes 4 indecisos respecto de su firma. pic.twitter.com/HWdEjJ9a24 — Matias Mowszet (@MatiMow) December 17, 2020

-> Comisiones

Las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud del Senado se reunieron este jueves por la mañana en el marco del último plenario de discusión del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El plenario comenzó pasadas las 9:30 y se espera que a lo largo del día hablen acerca del aborto unos 12 expositores, la mayoría del ámbito de la salud.