El homenaje comenzó a las 8.32 con el sonido de la sirena en recuerdo de las víctimas, a la hora y en el lugar exacto del accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 cuando una formación del tren Sarmiento que provenía del oeste del conurbano bonaerense entró en la terminal a una velocidad fuera de lo normal y chochó contra un parante hidráulico.

Con carteles con las fotos de sus seres queridos y la palabra "Justicia", los familiares escucharon los nombres de las víctimas y a continuación se leyeron varias adhesiones, un joven cantó un rap reclamando justicia y se leyó un poema del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Por último los papás de Lucas, Paolo y María Luján Rey, leyeron un documento en el que reiteraron su reclamo de justicia.

“A 8 años renovamos el pedido de justicia, que en este caso tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia deje firmes las condenas de 2015 que ya tienen segunda instancia en 2018 y estamos esperando desde ese momento”, dijo a Télam Menghini.

El padre de Lucas, quien tenía 19 años cuando murió, reclamó además que "la Cámara de Casación confirme en segunda instancia la condena a (el ex ministro de Planificación) Julio De Vido”.

El Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4) condenó en 2018 a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero lo absolvió en lo que atañe a la figura de estrago culposo, situación que los familiares buscan revertir.

El caso por la Tragedia de Once está actualmente en manos de la Corte Suprema, que deberá ratificar o no las condenas. El juicio oral por el choque terminó a finales de 2015 con 28 condenados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el maquinista Marcos Córdoba y empresarios que explotaban Trenes de Buenos Aires (TBA) como se llamaba a la concesionaria de la línea Sarmiento.

Entre las irregularidades que la justicia probó figuró que los subsidios que recibían las concesionarias -grupo Cirigliano- no eran destinados al mantenimiento de las formaciones.

LEÉ MÁS

A dos años del doble femicidio, recordaron a Carina y Valentina