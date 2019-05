Separan de la Iglesia a un cura que confesó abusos

“Puede ser que me haya dado vuelta, pero no doy más, la tentación es más grande. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre”. Fernando Yáñez Parte del audio que unos jóvenes le grabaron en secreto

“Yo lo vi, padre, cuando se sacó la ropa, yo vi que le tocaba el traste, tuve que hablar porque la situación no da para más. Nadie lo está juzgando, pero si le pinta eso, si le gustan los hombres, usted deje los hábitos”, le dice uno de los jóvenes a Yáñez en la grabación, clave en la denuncia contra el sacerdote, en la que dos internos del hogar lo interpelan por haber manoseado a dos adolescentes cuando dormían. Lo que vino después sorprendió a todos. “Uno está saturado y revienta por algún lado”, respondió el cura, y declaró lo inimaginable: “Uno está rodeado de varones, miren a Ricky Martin si no cómo terminó. Antes del seminario me encamé mil veces. Pero ahora aquí uno los quiere y se desborda ese sentimiento. Puede ser que me haya dado vuelta, he llegado a una situación en la que no doy más, la tentación es más grande. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre”.