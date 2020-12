Serafín Dengra, histórico Puma: "Estos pibes son pelotudos"

Este martes, quien no dejó pasar todo esta situación fue el ex primera línea de la Argentina Serafín Dengra, quien sin vueltas aseguró en radio La Red que “estos pibes son pelotudos, el rugby no es así. Es una locura que se mandaron hace ocho o nueve años. Es algo terrible”, expresó.

La situación se agravó cuando a las 48 horas de la derrota ante Nueva Zelanda por el Tri Nations se viralizaron capturas de viejos tuits del capitán Pablo Matera y de otros dos jugadores del seleccionado de rugby en los que se expresaban fundamentalmente en contra de los inmigrantes paraguayos y bolivianos en la Argentina.

“Hombre boliviano porta mp3 con auriculares. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y perdida del mismo”, “Sentarse en el asiento que apunta al revés en el colectivo es lo más parecido a festejar tu cumpleaños en Bolivia con desconocidos”, “Sudáfrica, Baby. Por fin me voy de este país lleno de negros. Ouch”, “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”, fueron las expresiones escritas por Pablo Matera, nada menos que el designado último capitán en Los Pumas.

Matera Pablo Matera pidió perdón y se hizo cargo de sus viejos tuits reprochables.

“Tener que revisar el bolso de mi empleada y que sacando sus cosas te vaya diciendo esta es mi blusita, esta mi bombachita me hizo el día”, “Tengo una empleada nueva de 18 añitos flaca, morocha de ojos celestes. Puedo jurar que la pasa el trapo a varias amigas”, “Qué es una empleada embarazada de trillizos? Un kit de limpieza”, fueron algunos de los desagradables comentarios de Guido Petti, segundo línea del seleccionado argentino de rugby.

Guido Petti.jpg

Mientras que el hooker Santiago Socino puso: “Si usas el término cristiano, seguro sos negro”. “No estoy a favor del Apartheid, pero podríamos empezar a diferenciar colectivos comunes de los que hay negros con la cumbia en altavoz?”.

Juan Socino.jpg

Al igual que Pablo Matera, Socino y Petti dejaron de integrar el plantel argentinos, hasta que la UAR resuelva la situación disciplinaria del trío. Tras el compromiso ante los Wallabies, Los Pumas no tendrán actividad oficial hasta mediados del 2021.

Pero desde el mismo ambiente deportivo no le dejaron pasar semejantes expresiones. Y Dengra tampoco, obvio, lo de Maradona. "Diego siempre apoyó nuestro deporte, siempre estuvo con nosotros. No puedo creer que nadie tuvo la cabeza para pensar otro homenaje. Se les escapó la tortuga. Los muchachos por ahí estaban muy concentrados en el partido. Pero hay dirigentes también como para haber pensado hacer otra cosa. No me gusta tirar palos pero tampoco me puedo callar”, cerró.

https://twitter.com/unionargentina/status/1333586106290483201 Comunicado oficial: La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve: — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

Hasta Francia

Stade Frances, el club actual de Pablo Matera, ya confirmó que citará a declarar al jugar argentino en los próximos días y no se descarta una sanción para él.

Eliseo Branca, otro ex capitán de Los Pumas, fue terminante en declaraciones perdiodísticas. "Si se comprueba que escribieron eso, no pueden seguir formando parte de Los Pumas".