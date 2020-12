Las disculpas de Los Pumas tras el escándalo: ¿alcanza?

"Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi familia y a mi equipo por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo", escribió en su Instagram.