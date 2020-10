Shannen Doherty le pelea al cáncer: "No estoy lista para morir"

Shannen Doherty atraviesa el peor momento de su vida. En febrero de este año anunció en el programa de la televisión estadounidense “Good Morning America” que su cáncer había regresado. En una cruda entrevista, la actriz de Beverly Hills 90210 habló abiertamente de su enfermedad . “Es un trago muy amargo en todos los sentidos. Tengo días en los que me pregunto: ‘¿por qué yo?’ Pero después pienso: ‘¿Quién si no? ¿Quién merece esto? Nadie’”, dijo en ese entonces la actriz.

Según informó Infobae, Doherty contó que considera la posibilidad de comenzar a preparar algunos videos y cartas de despedida para sus seres queridos. “Hay cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi marido sepa lo que significa para mí. Pero cada vez que llega el momento de hacerlo, parece todo tan definitivo. Se siente como si estuvieras cerrando algo, rindiéndote, y yo no lo estoy”, expresó.

USWYE5VKPNHVFF5KVNTCAJWUWU.jpg

“Siento que soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con mis asuntos cuando siento que voy a vivir otros 10 ó 15 años”, agregó la actriz de Beverly Hills 90210, que todavía tiene fuerzas para seguir luchando para poder superar la enfermedad.

Lo cierto es que Doherty ya había vencido el cáncer con anterioridad. En 2016 anunció que tenía cáncer de mama luego de que tomara estado público que demandó a la empresa que ejercía de representante y controlaba sus finanzas, y la que culpó de la gravedad de su estado de salud por no haber pagado su seguro médico el año en el que le apareció el cáncer. En 2019 los médicos le dijeron de que tenía un cáncer metastásico: la enfermedad se había diseminado por todo el cuerpo: “Mi cáncer está de vuelta y por eso estoy aquí. Creo que no lo he procesado”.

GKI3NXUYKFGSPFFSZJOW6763B4.jpg

La recidiva de la enfermedad llegó días antes de la repentina muerte de Luke Perry, su coestrella en “Beverly Hills 90210". En ese momento Doherty dijo que mantuvo en silencio su recaída mientras filmaba el reencuentro de la serie el año pasado para honrar a Perry y mostrar a otros pacientes de cáncer que “nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico. Todavía tenemos cosas por hacer".

eto_a04_shannen_doherty_092920.jpg

Doherty se sometió a una masectomía, a quimioterapia y a radioterapia. Desde entonces, sigue luchando, pero el cáncer se ha extendido a su columna vertebral. A pesar del duro momento de salud que atraviesa, la actriz reveló que intenta "atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentados. Las cosas pequeñas se magnifican para mí. Tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, y se trata de seguir cavando en él en busca de la fuerza para afrontar la adversidad, y para que también podamos ver toda la belleza”.