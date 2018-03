"Si llego a ganar la Libertadores, me retiro del fútbol"

“Si llego a ganar la Libertadores me retiro, porque después de eso no me queda nada por qué luchar. Ganarla es lo que deseo y lo que me quita el sueño”, expresó, tras lo cual dijo: “Todos los hinchas la quieren ganar y tener una alegría”.

En diálogo con Estudio fútbol, programa que se emite por TyC Sports, añadió: “El hincha de Boca quiere la Libertadores más que nada, y tenemos que hacer lo posible por ganarla. La obsesión por ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre”.

En este sentido, el Apache continuó: “Boca tiene con qué pelear en la Libertadores y es muy importante demostrar que estamos para grandes cosas. Boca tiene que demostrar que es el mejor equipo ganando el campeonato”.

El lugar del Apache será ocupado por Bebelo Reynoso el domingo contra Talleres.

Despejando rumores

En relación con los trascendidos que indicaban que el delantero se había lesionado el sóleo jugando al golf con su familia o inclusive jugando un partido con su amigo Wanchope Ábila en la cárcel, aseveró: “Me lesioné haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio. No voy a ser tan boludo en exponerme yendo a una cárcel o jugando al golf. Que se digan tantas mentiras sobre mi lesión me fortalece”.

En ese sentido, agregó: “No me importa lo que se genere. Van tirando noticias, después una noticia es tapada por otras noticias, y la gente no es tonta. Como digo la verdad, empiezan a especular que me lesioné jugando al golf o jugando un partido en una cárcel. Es hora de callarse la boca y empezar a correr para volver a jugar”, aseveró.

Súper dolido

En cuanto a la derrota ante el clásico rival en la Supercopa Argentina, Tevez contó que no le echó la culpa a Edwin Cardona por el gol de River, alegando que todos fueron culpables de la caída por 2 a 0 en ese encuentro.

Además, manifestó: “Soy el que está más dolido, soy el primer responsable y me hago cargo de que no pudimos ganar la final ante River. El que más triste está y se aferra a su familia soy yo”, señaló el Apache, y no ocultó la trascendencia de ese partido. “La derrota con River para nosotros es como que nos dieron un cachetazo fuerte, y hace tiempo que no nos dan un cachetazo así”, cerró el ídolo.

"Todos saben que no soy 9. S me dan a elegir, quiero jugar de enganche”.“La era de Román era igual. Siempre se le echaba la culpa a él de lo que le pasaba a Boca. Un tipo que era el mejor compañero, siempre trataba de ayudarte y te daba una mano en todo"."No voy a ser tan boludo en exponerme yendo a una cárcel o jugando al golf"."Angelici fue suave, más caliente que nosotros no podía estar nadie”.