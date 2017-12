Si no les pagan los sueldos, Showmatch no saldrá el lunes

Porque el conflicto entre el Grupo Indalo y los empleados de Ideas del Sur -quienes se encuentran en asamblea permanente- hace peligrar las próximas galas del Bailando, y la posibilidad de que el certamen quede trunco ya no suena descabellada.

Luego de cuatro meses sin cobrar sus haberes, en la mayoría de los casos, técnicos, productores, maquilladores, vestuaristas y peinadores plantearon un ultimátum: si este lunes 11 no cobran sus sueldos, esa noche El Trece estaría obligado a cambiar la grilla. El programa no saldría al aire. Y el rating del canal lo sentirá: por caso, el miércoles pasado -el único día de la semana que Tinelli no conduce su envío- se perdieron más de dos puntos en la planilla de Ibope.

"la producción es la que decide. Soy una empleada de Ideas del Sur", dijo Pampita sobre el tema.

Pero los conflictos no se agotan allí. La crisis financiera de Ideas del Sur también alcanza a los jurados del certamen. A mediados de noviembre Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel De Brito se encontraron con la desagradable sorpresa de que los cheques de sus sueldos habían sido rechazados. Desde la empresa hablaron de un conflicto con el banco. La explicación no conformó a nadie.

Días después Pampita hizo público su malestar con la situación, y hasta amenazó con su renuncia. "Uno tiene derecho a defender su sueldo porque a nadie le gusta trabajar gratis", explicó la modelo en una nota, y no descartó iniciar una acción legal: "No me parece una mala medida. Si es necesario voy a mandar una carta documento, porque es el tiempo de uno. Y si no, uno lo invierte en otro lado".

