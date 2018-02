"Si revivieras, sería para cachetear a estos enfermos"

“La cantidad de comentarios homofóbicos que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira”, comenzó escribiendo en la red del pajarito. Luego, el músico y líder de la banda Zero Kill se dirigió a su papá, quien falleció en septiembre de 2014: “Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos. Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos”.

Dolido: ”Papá, lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia”.

Un sabio

En otro de sus tuits, Benito contó que fue Gustavo el primero en darse cuenta de que su hijo era gay.

“Para algunos no basta la cantidad de entrevistas que hay para entender el amor por la vida y la diversidad que tuvo. Tuve la suerte de entender la homosexualidad de chico porque muchísimos de sus amigos eran homosexuales; entendía la humanidad con la belleza potencial que tiene”, expresó el joven de 24 años.