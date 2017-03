"Si tengo que pagar, destapo todas las ollas"

Buenos Aires.- El ex Intruso Luis Ventura despachó toda su bronca contra Beatriz Salomón. En Los ángeles de la mañana, el periodista se quejó por el juicio millonario que ganó Salomón, en primera instancia, contra él y América. “Estoy apelando la demanda porque soy un pelotudo. Me estoy comiendo un garrón que no es el mío”, aseguró Ventura.

Las disputas entre la actriz y Ventura se remontan al año 2004, luego de que el programa Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti, mostrara una cámara oculta en la que se veía al cirujano Alberto Ferriols, marido de Salomón en ese entonces, teniendo relaciones sexuales con una travesti a cambio de una cirugía plástica. Por eso, la vedette acusó al canal y al resto del equipo de causar el fin de su matrimonio y de socavar su carrera.

A comienzos de este año, la Justicia falló a favor de Salomón y obligó a que entre todos los implicados le paguen 30 millones.

Ventura argumentó que fue ella la que pidió ir al programa esa noche cuando se enteró de que iban a hablar de su esposo. “Ahora me viene a hacer un juicio millonario. Dice que soy un sinvergüenza. ¡Sinvergüenza es ella!, remató Ventura a los dichos de la vedette sobre que la sorprendieron con la noticia en vivo.

Pero su ira no quedó ahí y amenazó: “¡Me pide un palo! Si tengo que pagar, que se agarren los pantalones varios porque voy a destapar todas las ollas”. Además, aseguró que Ferriols ya cobró la plata y no se la repartió a la madre de sus hijas.

Salmón contraatacó de inmediato: “Esta gente, como están en el momento de apelación, quiere que conteste para que se arme quilombo, señaló Salomón. “A mí no me interesa entrar en esto. La Justicia lo va a determinar”, finalizó.