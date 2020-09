Si vendes artículos en Facebook, podes ser víctima de estafa

Si bien dieron algunos casos en la región como en Cipolletti, Centenario y Plottier, también en las últimas semanas se repitieron en Bariloche y alrededores. Según consigna el diario El Cordillerano, las víctimas en cuestión publicaron en Facebook diferentes artículos por el hogar y terminaron perdiendo grandes sumas de dinero, como así también endeudadas por préstamos bancarios que ellos no solicitaron.

Ese portal señala que una de las víctimas, de 38 años, a intentaba vender un futón a 9.000 pesos y luego de varios días, encontró a un supuesto comprador. Para hacer efectiva la compra, el hombre le pidió los datos de su cuenta bancaria para hacer la transferencia.

Minutos después de haber realizado la transacción, los delincuentes se comunicaron nuevamente con la mujer para explicarle que le habían trasferido dinero de más, en concreto, 90.000 pesos (le agregaron un cero más al valor real). Ante esto, le pidieron la restitución del dinero de más.

La denunciante creyó en las palabras del supuesto comprador y fue al banco para realizar la operación correspondiente, con los 81.000 pesos de diferencia entre el valor del futón y el falso depósito.

Pero el caso no quedó allí, ya que la mujer recibió otra comunicación de los estafadores en la que le dijeron que, también por error, le habían depositado 450.000 pesos, solicitándole que genere una clave Token y los datos de la cuenta bancaria para poder revertir ese supuesto depósito. Así, la víctima realizó cinco depósitos por distintos montos a cuentas de desconocidos, alcanzando la suma que en teoría le habían transferido de más.

Allí se dio cuenta de que se trataba de una estafa, por lo que fue a otro banco para intentar remediar la situación, aunque no logró hacer ese trámite ya que los delincuentes, además, habían gestionado un préstamo bancario para valerse de unos cuantos miles de pesos más.

Más víctimas

En tanto, otra vecina de Bariloche denunció que también fue estafada con la misma modalidad, solo que ella vendía una notebook, a 20.000 pesos. Al igual que en los otros casos, una persona se mostró sumamente interesada en comprar la computadora y le pidió los datos para hacer una transferencia bancaria.

Después de hacer la supuesta transferencia, el comprador la llamó para contarle que le había hecho mal la operación y le había depositado 200.000 pesos.

A este caso se le suma la aparición de un supuesto representante del banco, quien le brindó indicaciones a la mujer para hacer la devolución.

“Yo estaba en un momento de mucha vulnerabilidad con mi hijo en la guardia. El CBU que le había pasado a esta persona para que me pague lo de la compu era de mi mamá, entonces, ella fue al cajero”, relató la mujer a ese medio y siguió diciendo: “Lo que me resultó raro es que era domingo, pero me dijeron que había un call center las 24 horas dedicado solamente a este tipo de situaciones”.

El supuesto empleado le señaló que sólo tenía un corto plazo para la cancelación, el cual era de media hora. Como si fuera poco, el falso comprador le manifestaba que esa transacción le podía traer problemas con su esposa. “’Mi esposa me va a matar, es muchísima plata, necesito que por favor me la transfieras’, me decía por mensajes”, comentó.

Una vez en el cajero, la madre de damnificada siguió los pasos del supuesto banquero. La mujer veía 200 mil pesos de más en su cuenta y le pidieron que los distribuyera en otras tres tarjetas. Un dato importante es que solicitaron que las cuentas fueran del banco Galicia, Patagonia y Macro. Por este motivo la mujer llamó a su pareja y a una amiga de su hija para transferir el monto “que les habían transferido de más”. A cada una de las personas le pidieron cambiar la clave de sus tarjetas.

Hasta ese momento, la operación parecía resulta sin problemas, pero todo se descubrió un día después. “La cosa fue al día siguiente cuando nos volvieron a llamar pidiendo una tarjeta más. Así que le pedí a una vecina que me diera una mano para terminar con ese problema pero decidí acompañarla al cajero. Ahí me di cuenta”.

“Primero le pidieron que saque el altavoz, se dieron cuenta que lo habíamos puesto, porque yo quería escuchar. Me puse cerca y fui escuchando. Como a los demás le pidieron el cambio de la clave. Resulta que ellos les decían qué clave poner. Y después le pidieron que transfiriera 13.000 pesos a un CBU, estaban viendo su cuenta porque era justamente lo que mi vecina tenía”, relató la mujer afectada.

Al final del día, la víctima corroboró que a su mamá y a su amiga no le habían podido quitar dinero porque no tenían fondos. Sin embargo, a la pareja de su madre le robaron 20 mil pesos de manera automática y sacaron un préstamo de 150.000 pesos a su nombre. A eso hay que sumarle el dinero que le quitaron a su vecina. “Todo lo voy a tener que pagar yo, estoy arruinada”, contó completamente triste.

“Son personas de córdoba, según me dijeron del banco. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que alguien se haga cargo o nos den un respaldo”, finalizó.

A esta mujer se le suma otra víctima que buscaba vender su microondas por las redes sociales. Otra vez, el comprador fingió haber cometido un error al hacerle la transferencia, asegurando que le había depositado dinero y que debía devolvérselo.

La mujer explicó que todo comenzó cuando ella puso a la venta su microondas en Facebook, por un precio de 2.970 pesos. Días después, fue contactada por un hombre, quien aseguraba estar interesado en el artículo.

Para hacer la comprar, el individuo le pidió a la mujer una cuenta de CBU para transferirle el total del dinero, pero después de unos minutos la volvió a contactar para manifestarle que había cometido un error en el depósito, enviándole 29.700 pesos.

Por este motivo se pusieron de acuerdo y la mujer se presentó en un cajero automático, donde telefónicamente recibió una serie de indicaciones para el “desbloqueo de la cuenta”, realizando la operación y retirándose a su domicilio con total tranquilidad. Cuando la mujer llegó a su hogar su panorama cambió por completo: recibió varios correos electrónicos, donde le informaban sobre una serie de operaciones realizadas su nombre, como un “cambio de clave” y de unas “transferencia exitosa”.

Dado que estos mensajes llamaron su atención, rápidamente revisó su cuenta bancaria y constató que le había sido robado la suma de 1.000 dólares. Allí también observó que habían realizado dos transferencias de 47.500 pesos y 70.000 pesos y que habían solicitaron un préstamo de 118.000 pesos.

Vendía su bici y terminó endeudadísimo

Este medio publicó otros tres casos, los cuales ocurrieron en la región. Uno de ellos tiene como escenario Plottier, y la víctima vendía una bicicleta.

Siguiendo el accionar usual de los embaucadores, un supuesto interesado pidió su CBU para realizar una transferencia, operación que nunca se efectuó por “problemas técnicos”. Una falsa empleada bancaria guió al damnificado a un cajero automático para subsanar el problema y, en su lugar, gestionó un cambio de clave, tomó control de la cuenta y solicitó un crédito por $200 mil.

El hombre recién se dio cuenta al día siguiente de concretado el engaño, gracias a un email del banco que le avisaba que el monto solicitado había sido acreditado en su cuenta, aunque él jamás había realizado dicha operatoria. Para cuando revisó su saldo, el dinero ya no estaba allí.

A partir de la denuncia y los datos brindados por el damnificado, los investigadores dieron inicio a las averiguaciones y pudieron detectar que el dinero había sido transferido a dos cuentas, una en Córdoba y la otra en la provincia de Neuquén, en Rincón de los Sauces

De esta manera, los efectivos ubicaron al titular de la cuenta en la región, un hombre del cual se supo que se desempeña como empleado petrolero, y solicitaron la orden de allanamiento correspondiente.

Personal de la División Delitos y de la Comisaría Especial Niñez Adolescencia y Familia N°5 que participó del operativo del jueves logró dar con una tarjeta de débito perteneciente al investigado y documentación que demuestra las transferencias recibidas y efectuadas, en la que se manejaba el dinero de la víctima.

Lamentablemente, al momento de la diligencia, el presunto estafador no se encontraba en el domicilio, pero continúa bajo investigación y desde la Policía informaron que se lo tiene identificado y esperan poder avanzar con la investigación en su contra y próximamente notificarlo de su imputación.

Asimismo, no se descarta que esté involucrado en otros hechos similares, en conexión con la segunda persona que efectuaba el engaño desde Córdoba.

En Centenario

Por su parte, un hombre en Centenario fue estafado de la misma forma al intentar vender su celular. El presunto comprador aseguró trabajar de camionero y querer abonar el equipo mediante una transferencia previo a retirarlo.

Así, la víctima ofreció un CBU para recibir el pago. El comprador, muy preocupado y apelando a la buena fe del hombre, se comunicó con el vendedor y le informó que, accidentalmente, en lugar de transferir los 30.000 pesos acordados por el celular, transfirió 300.000 pesos, y envió la foto de un comprobante para probar sus palabras.

La víctima corroboró sus movimientos de cuentas por home banking y no encontró dicha operación. Sin embargo, el camionero aseguró que la entidad bancaria ya estaba al tanto de la situación y se comunicarían con él para subsanar el error.

Fue así que entró al juego un segundo hombre, que se presentó como empleado bancario, confirmó el error en la operatoria y la existencia de un excedente de dinero en su cuenta que no le correspondía y, fue así que guió a al hombre hasta un cajero automático para hacerle modificar su clave token. De esta manera, los estafadores solicitaron un crédito por 860.000 pesos e hicieron cinco transferencias de 99.000 pesos cada una a cinco cuentas distintas.

Debido al límite de transferencias por día, los delincuentes sólo lograron transferirse 500.000 pesos.

También cayeron con el cuento del tío en Cipolletti

En Cipolletti, la víctima quería vender a través de Facebook un televisor, por el cual pedía 10.000 pesos.

Nuevamente, los estafadores aseguraron haber girado dinero de más, en este caso 100.000 pesos. "Ahí comienza la estafa porque al querer devolverle los 90.000 pesos que no me correspondían supuestamente se comunicaron del banco y me estafaron”, contó el damnificado y comentó que en esa comunicación le robaron todos los datos de su cuenta bancaria, hasta el token, y sacaron un préstamo de 250.000 pesos. También le robaron el salario de la esposa.