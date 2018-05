Siete increíbles contradicciones de Jorge Sampaoli

Cuando asumió, Sampaoli reconocía que no había tiempo para incorporaciones nuevas. Esto no coincide si se analiza su primera convocatoria de jugadores y los que finalmente van al Mundial. En aquel debut suyo por eliminatorias ante Uruguay no estaban en la lista Armani, Caballero, Ansaldi, Meza, Tagliafico, Lo Celso y Pavón, quienes irán a Rusia.

“Pienso a Mascherano como marcador central”, afirmó el ex seleccionador de Chile. En el amistoso contra España acompañó en el mediocampo a Lucas Biglia, posición en donde seguramente será utilizado durante la cita ecuménica.

Antes de los amistosos con la Furia Roja e Italia, Sampa explicó por qué no estaba Paulo Dybala en la lista. “Pensábamos que Paulo era un jugador top en la Selección. Después, o nosotros no supimos ubicarlo o él no se adaptó a la idea, que es totalmente diferente a la de su club. Dybala pagó el costo de no acomodarse”. El cordobés, a pesar de esta declaración que parecía cerrarle la puerta, siendo un gran complemento de Messi, irá al Mundial.

Cuando habló de Dybala también se refirió a Mauro Icardi. El DT le dio la 9 en sus dos primeros partidos oficiales por eliminatorias sudamericanas (Uruguay y Venezuela), era su centrodelantero preferido. Era. “Cuando asumimos fue el elegido, pero luego entendimos que entre el Icardi del Inter y el de la Selección había diferencias. El tiempo de adaptación en la Selección es distinto”, sentenció el coach. No aclares que oscurece.

Otro caso que genera contradicción es el de Lautaro Martínez, a la que se le sumó durante este año Ricardo Centurión. Varios fueron los partidos de Racing a los que asistió Sampaoli en donde observó el rendimiento de ambos, que la rompieron. “Lautaro es un jugador que venimos siguiendo hace mucho”, aseguró el DT. Ninguno jugará la Copa del Mundo.

“Estuvimos evaluando mucho el tema de los arqueros. Creo que buscar ahora a alguien que nunca fue convocado para que se incorpore, faltando tan poco tiempo, es difícil”, declaró el técnico hace dos meses. Finalmente, Franco Armani (nunca estuvo convocado)por el rendimiento en River y el clamor popular, formará parte del Mundial.

Para cerrar, una inquietud: si según el técnico “si Messi está bien, el equipo será más de él que mío” y teniendo en cuenta el peso que tiene la Pulga en el plantel, ¿no debería haber dado el rosarino la lista de los 23 para el Mundial?.

Biglia no se la perdona al Papu

Siguen las polémicas en torno a la Selección. Ahora, el volante del seleccionado argentino Lucas Biglia reconoció que esperó “un pedido de disculpas en el momento” de Alejandro “Papu” Gómez, quien le produjo un desplazamiento lumbar el 13 de mayo pasado en un partido entre Milan y Atalanta por la Liga de Italia.

“Sabía que era Gómez, no me voy a hacer el boludo. Por eso me levanté enojado y esperé un pedido de disculpas en el momento. Pero ya pasó”, sostuvo Biglia en declaraciones con TyC Sports. “No somos amigos, pero sí fuimos compañeros en el seleccionado. Yo hubiese pedido disculpas en el momento, no vía Instagram. Pero somos de generaciones diferentes”, agregó. Y completó: “El enojo del (Kun, Sergio) Agüero lo entiendo. Es un amigo. Pero yo di vuelta la página al instante”.