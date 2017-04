"Sigo por el respaldo de los jugadores"

“Cuando los resultados no se dan… Más allá de saber que la entrega de los jugadores, las ganas y el compromiso están siempre. Lamentablemente no se reflejaron en los resultados, creí que era lo más conveniente”, manifestó el Ruso Homann, rodeado de futbolistas y dirigentes, en una conferencia de prensa que se realizó en la Tienda 1926, después de un pobre inicio de la segunda etapa, en el que Cipo sumó un punto de los 12 jugados. “La idea es seguir todos juntos hasta la finalización de este campeonato”, reafirmó Romero.

“Decidí seguir principalmente por el respaldo de los jugadores, me enorgullece saber que estoy con gente comprometida y que tiramos todos para el mismo lado”, dijo el entrenador, quien también se refirió a las críticas: “Lo hemos vivido a lo largo de todo el torneo, nunca fue una buena para el lado nuestro, clasificamos, pasamos a la Copa, y siempre críticas, siempre se ve el lado negativo”. Sin embargo, aseguró que anímicamente estaba entero: “Yo estoy bien, siempre estoy bien”.

61 hinchas fueron consultados ayer por LMN: 41 quieren que el DT se vaya.

“Estamos en carrera, si no es por el camino corto será por el camino largo, pero vamos a pelear hasta último momento”. Germán Weiner. Referente de Cipolletti

"Le hicimos ver al técnico que no era lo correcto, que lo correcto es que esté con nosotros".César Medina. Capitán del Albinegro

“Siempre críticas, siempre se ve el lado negativo”. (H. Homann)

La falta de gol

Además, el entrenador analizó los motivos del mal momento y la escasez en materia goleadora fue puesta como una de los principales causantes.

Según el análisis de Homann, ser más fino en la definición es clave para salir de este momento, difícil. “Nosotros estos partidos que hemos jugado hemos sido superior a los rivales y no lo hemos reflejado en la red”, dijo el entrenador.

“La contundencia te va marcando y abriendo muchos caminos y hoy no la estamos teniendo, y encima nos está pasando que nos llegan una vez y nos convierten”, añadió el atacante Germán Weiner, otro de los referentes del plantel presente en la Tienda 1926 a la hora de la conferencia.

“Queremos sumar para terminar lo más arriba posible la fase y jugar con la ventaja deportiva en los playoffs, mientras tengamos la posibilidad vamos a seguir dando pelea”, cerró el Ruso.

Medina a los hinchas: “Que nos alienten”

El capitán albinegro, César Medina, habló sobre el malestar de los hinchas en los últimos partidos que Cipolletti jugó en La Visera de Cemento. “A nosotros no nos modifica mucho si se escucha algún murmullo, somos todos grandes y ya sabemos cómo es este trabajo”, dijo. Sin embargo, destacó la importancia que tiene el público en cada partido. “Queremos que nos alienten, por ahí ellos no se dan cuenta, pero son muy importantes para ejercer presión al rival o al árbitro. No es lo mismo que vengan mil a tres mil y que se hagan sentir. Les pedimos que nos tengan un poco de paciencia en los partidos, que sepan que duran 90 minutos. Que la gente sepa entender que queremos lo mejor para el club y que somos los primeros que queremos ganar, que la decisión que se tomó es por el bien del club y que es la correcta. Va a haber algunos que están de acuerdo y otros que no”, manifestó el capitán.