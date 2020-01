Embed

El reclamo por parte del grupo de ex empleados data desde fines de noviembre del año pasado, cuando a 62 trabajadores no se les renovaron los contratos, incluida gente de hasta 12 años de antigüedad. En diciembre hubo una primera protesta y se generó una mesa de negociación, y se elevó el reclamo de ATE a la justicia. "Se decretó que sigamos trabajando por tres meses hasta que la justicia dictamine si son legales o no el pase a planta", aseguró Analía Verón, delegada de los trabajadores, quien ahora denuncia que "Bertoya incumplió con lo firmado el 18 de diciembre".

Según Verón, ahora el intendente les ofreció un contrato por un mes, algo que también rechazan. "No sirve un contrato de un mes porque en diez días vamos a estar cortando la ruta otra vez. Lo que pedimos es la contratación mínima, por tres meses, y sentarnos en una mesa a hablar del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)", expresó.

"Pedimos que el intendente haga un contrato y que sea la Justicia la que dictamine si es legal o no. Desde mayo del 2019 estamos adheridos por Ley al CCT", sostuvo la gremialista.

Mientras tanto, Bertoya decidió decretar asueto por 48 horas para evitar mayores conflictos con el personal municipal, debido a la seguidilla de protestas que vienen realizando. Días atrás expresó que había irregularidades en una serie de decretos firmados por su antecesor Ramón Osés y manifestó que espera la definición judicial.

Verón indicó que continuarán con los reclamos y que realizarán ollas populares en las casas de los funcionarios del Ejecutivo municipal.

