Silvia Sapag: "La línea política de Felipe está en el Frente de Todos"

- ¿El segundo lugar en la lista de senadores estaba conversado o se decidió en las negociaciones de última hora?

No estuve en las discusiones, pero nos habían avisado a cuatro o cinco mujeres que teníamos posibilidades de ir en la lista. Me preguntaron si estaba de acuerdo y dije que sí, sin saber el orden. Como el primer lugar estaba muy disputado, casi seguro era el segundo, así que no fue sorpresa, pero sí una novedad.

- ¿Cómo es su relación con Oscar Parrilli?

Lo conozco de siempre, soy amiga de su señora. Estamos conformando una lista de unidad, donde hay mucha gente militante y no militante que cree que se tienen que juntar más allá de sus diferencias para salir de esta Argentina desesperanzada. Es demasiado grande el esfuerzo que hay que hacer y veo muy bien que estemos juntos si tenemos un objetivo común.

- ¿Cómo quedó el vínculo con Ramón Rioseco, que va de suplente?

Tuvimos una reunión el lunes al mediodía para organizar la campaña y él no lo manifestó, pero supongo que va a ser una figura. Hay varias figuras en la lista.

- ¿Conversaron de las propuestas para el Senado?

No, todavía es temprano, pero tengo conciencia de lo que necesita Neuquén. Las dos veces que estuve en el Congreso participé de la comisión de Energía, porque me parece vital que Neuquén cuide sus recursos, tanto el gas, petróleo y energía eléctrica, especialmente después del apagón.

- ¿Cómo toma esto de competir con otra integrante de la familia Sapag, Lucila Crexell, que también busca ser senadora por fuera del MPN?

En cada familia, no todos piensan igual. La diferencia es que yo hace cerca de 15 años que estoy en el Frente para la Victoria. A mi juicio, el MPN tuvo un viraje a la derecha cuando mi padre no estuvo más en el gobierno y eso fue lo que me expulsó a mí.

- Pero sigue afiliada al MPN, ¿o cambió de partido?

Sigo afiliada porque mi formación estuvo en el MPN y tengo siempre la historia con mi papá, al que acompañé tanto. Pero estoy en el Frente de Todos, con Alberto y Cristina, porque el kirchnerismo hizo lo mismo que hizo mi papá, solo que a nivel nacional.

- ¿Su padre lo veía así también?

Sí, porque es la misma línea. Cuando yo decidí estar en el Frente para la Victoria, mi padre estaba vivo y lo vio bien. Yo estaba desencantada con la política y fue Néstor Kirchner el que me llamó y me convenció de volver. Desde entonces, hay épocas en que estoy más y otras menos, pero me gusta recorrer la provincia y acompañé mucho a Darío Martínez.

- ¿Cree que el votante del MPN comparte esa idea de continuidad con el Frente de Todos?

Siempre les digo que tienen que votarnos porque lo que es el MPN en la provincia está acá a nivel nacional. Me hubiera encantado que fueran con la fórmula de Alberto y Cristina, pero eso no se dio y espero que muchos los voten para la presidencia, para que tengamos un país distinto.

