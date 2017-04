Silvina le bochó a la compañera

“La verdad es que no está bueno que se toque el trabajo de las personas. Con el trabajo no se juega. Obviamente lo condiciona, lo pone en un lugar de tener que elegir y no está bueno. Ella es la novia, yo soy la compañera de trabajo y no tenemos nada que ver”, expresó la bailarina en una entrevista radial.

Su furia no terminó allí y continuó hablando sobre la fugaz relación que tuvo con el Polaco: “Cuando yo estuve con el Polaco, ella no existía en su vida, no tiene nada que ver. Tiene que estar segura de él y de ella misma. Está insegura y no le da confianza a él, no le tiene confianza”.

Por el momento, ninguno de los productores de Showmatch se comunicó con ella. “Me merezco volver a estar con él y con el equipo, ¡llegamos a la final, fuimos finalistas! Que me dejen afuera sólo por los celos de ella me parece que no es justo”. “El Polaco me había dicho que me quedara tranquila, que había hablado con Chato Prada y que volvíamos con el equipo. No está bueno jugar con eso porque realmente necesito un trabajo, que dura todo el año, y confiaba un montón en lo que me había dicho”, finalizó.

Espera: La producción de Marcelo Tinelli aún no se comunicó con la bailarina. ¿Se quedará afuera?

Yanina Latorre: “Quiero tener a un bailarín apoyador”

Yanina Latorre es una de las confirmadas para el “Bailando 2017” y, cuando aún falta un mes para el inicio del certamen, la polémica panelista ya les puso condiciones a los productores: quiere a un bailarín “apoyador”.

“Quiero a un bailarín que no sea gay así me caliento y bailo mejor. Un bailarín apoyador y que sea mudito, no como Moliniers, que me cagó la vida”, expresó la esposa del ex futbolista Diego Latorre en el programa radial Polino auténtico.

Yanina ya bailó con Moliniers en su primera y única participación en el 2014, en donde fue eliminada por María Eugenia Ritó. “Lo quiero (a Jorgito), viene a tomar mate a casa, pero él entraba, cantaba y vos quedabas pintada al óleo”. Afortunadamente para la mediática, Moliniers será pareja de Naiara Awada.