"Hoy pasaste por la sala de maquillaje y dijiste algo que se escuchó hasta en mi camarín. Vos el otro día aseguraste que para llegar no te habías acostados con nadie, pero hoy te escuché decir 'yo solamente con cinco'. Que con cinco te acostaste y que justo esos días sangraste... No sé si porque justo era el día 28 o si es porque te querés vender como virgen", saltó la conductora sin filtro.

"Yo solamente me acosté con mi ex novio. Cinco veces con él", intentó aclarar Sapir, sorprendida. "Qué linda conversación", dijo Nora Cárpena, dejando en claro que el tema le resultaba desagradable. "Sapir, no tenés que contar nada de eso", acotó Silvina Luna para salvarla de la situación.

"A mí me importa porque lo dijo en maquillaje. Quiero saber si me mentiste. Dijiste que no se te terminó de romper el himen...", insistió Moria. "¿Esto va al aire?", dijo Luna, en forma irónica y con vergüenza, al ver que la anfitriona redoblaba la apuesta para ponerle pimienta a su show.

Embed

Tras la incómoda situación, la invitada habló del escándalo en La Rural y Silvina Luna cuestionó la modalidad de la protesta.