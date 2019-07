Silvina Luna se despachó contra un empresario por usarla

“Un día que fui como invitada, al terminar, se me acercó y no sé qué verso laboral me metió para convencerme de llevarme hasta mi casa. Salimos de ahí, me llevó hasta donde yo vivía, nos despedimos con un beso normal en la mejilla y listo”, recordó.

“A la semana sale una nota hermosa en revista Caras con la foto de ese beso, y otras de él corriendo divino por la costa, diciendo que era mi nuevo novio. Después me enteré que se había separado y que montó ese circo pare decir que estaba conmigo para volver con la señora. Se había separado y me utilizó. Lo llamé y lo puteé. Fue todo armado, no había pasado nada”, agregó indignada.

Con nombre y todo

En medio del relato de Luna, una de sus compañeras gritó el nombre del hombre en cuestión y Moria Casán hizo un comentario que terminó por rematarlo. “Martín Cabrales”, se escuchó decir mientras hablaba Silvina.

“Es uno que tiene mis mismas iniciales”, añadió La One, haciendo alusión empresario cafetero que hace unos días pidió la reforma laboral con el polémico argumento de que “despedir sea más fácil despedir”.