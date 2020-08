Simeone: "No hay excusas, no teníamos más y nos tocó perder"

Con tristeza, resignación y orgullo, el técnico argentino Diego Simeone reconoció que no jugaron "como querían", pero lo dieron todo, luego de la eliminación frente a Leipzig por 2-1 en Lisboa, Portugal, por los cuartos de final de la Champions .

En el equipo del Cholo Simeone, no estuvo el argentino Ángel Correa, quien no viajó con la delegación de Atlético de Madrid por dar positivo en coronavirus durante los últimos testeos de PCR, al igual que su compañero Sime Vrsaljko.

"Un año larguísimo: 40 días parados, 60 días parados, volver a jugar, 11 partidos seguidos, la presión de entrar en Champions, una semana parados, volver a entrenar... Lo dimos todo, no salió. A levantar la cabeza y volver el año que viene".

Simeone fue autocrítico en su análisis del juego, pero enseguida despejó cualquier duda sobre su continuidad, ya que habló del futuro en el equipo colchonero. "Nos costó ganar los duelos y ellos estuvieron más rápidos. Dimos todo lo que teníamos. Fue un año larguísimo y con la presión de entrar en Champions. Hay que levantar la cabeza y prepararnos para el año que viene. No hemos podido jugar como queríamos", expresó.

2013-14: finalista

2014-15: Cuartos

2015-16: finalista

2016-17: semifinalista

2017-18: Fase de Grupos

2018-19: Octavos

2019-20: Cuartos pic.twitter.com/PYsc1hddkF — Diario Olé (@DiarioOle) August 13, 2020

Y como bien perdedor, elogió el juego de su rival: "Me gustó el rival con mucho entusiasmo y frescura. No tengo ninguna excusa. Ellos fueron mejores. Nosotros lo dimos todo, no teníamos más y nos tocó perder. Hubiera sido más lindo seguir, pero nos costó y nos vamos justamente ante un rival al que hay que felicitarlo".

Ahora, el Leipzig se enfrentará el martes a Paris Saint Germain, de los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, que eliminó a Atalanta (2-1) en el primer juego de la semana.