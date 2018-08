Simeone, un técnico de la gran siete

Diego Costa, elegido el mejor jugador del partido, anotó los dos tantos rojiblancos (1 PT y 34 ST) y el francés Karim Benzema (27 PT) y el capitán Sergio Ramos de penal (18 ST) marcaron los goles madridistas en el tiempo reglamentario.

En la prórroga, el Atlético fue superior y acabó llevándose el título con los goles de Saúl Ñíguez (8+) y Koke Resurrección (14+).

"Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club, en el Cholo. No me he equivocado".Antoine Griezmann. El elogio del francés para el técnico argentino

El equipo de Simeone, que se ha reforzado mucho, con la final de la Liga de Campeones en su Estadio Metropolitano como gran objetivo, se refuerza con ese título como uno de los grandes aspirantes a todo.

Además, se toma una pequeña revancha con su máximo rival tras las dos finales de Liga de Campeones (2014 y 2016) perdidas.

Los siete del Cholo

Europa League 2012, Supercopa Europea 2012, Copa del Rey 2013, Liga Española 2014, Supercopa Española 2014, Europa League 2018 y la Supercopa de Europa 2018, los títulos de Simeone en Atlético .