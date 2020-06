Simuló hablar por teléfono y se robó una bicicleta

Pamela, la vecina damnificada, todavía no sale de su asombro. Según explicó a LM Neuquén, el robo se dio a plena luz del día, como se observa en el video, el sábado pasado en el complejo de departamentos de calle Matheu donde vive. “Yo estaba limpiando la casa y baldeando y había dejado la bici en la cochera frente a mi casa, que no se alcanza a ver. Él me estuvo mirando todo el tiempo, por eso amagaba con entrar”, explicó.