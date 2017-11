Simuló morir porque su esposa quería matarlo

Estados Unidos.- Una mexicana profesora de kickboxing llamada María, también conocida como Lulú, planeó el asesinato de su esposo pero la jugada le salió mal: contrató a una persona para que le consiguiera a un sicario que matara a su marido, el puertorriqueño Ramón Sosa, un ex boxeador amateur, quien tiene un gimnasio en Texas. Sin embargo, esta persona, llamada Gustavo, a la que convocó para que le “resuelva el problemita”, era también aficionado al boxeo y tomaba clases, precisamente, con Ramón. “Él había tenido problemas en el pasado, pero ya había cambiado su vida”, reveló Ramón de Gustavo. Y agregó: “Cuando me llamó y me dijo que quería verme porque había alguien que quería matarme, pensé que me estaba haciendo una broma”.