Sin ascenso pero apostando a la camada que viene

Sofía Ibáñez

ibanezs@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Neuquén RC bajó las persianas en la temporada del rugby cuyano. Terminó tercero en la Copa de Plata y se despidió en las semifinales de la reválida. “Ellos jugaron su mejor partido y a nosotros nos costó mucho. Además recuperaron a todos sus jugadores, hace tres semanas que no jugaban y nosotros sentimos el cansancio, los golpes y las bajas”, dijo el DT del Azul, Fernando Garuti. Respecto de la temporada, el técnico habló sobre el proceso de recambio que vive el plantel mayor: “No pudimos ascender, que era el objetivo, pero estamos en un proceso de recambio que no se va a dar de un año para otro”. Al respecto, Gabriel Ochoa, emblema del equipo, apuntó: “Viene una camada espectacular. Yo me retiro este año y lo que veo es un equipo muy joven, que juega muy bien al rugby. Por eso la verdad es que por ese lado me voy a ir tranquilo”.