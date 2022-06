Sin filtros, Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

“Su juego. Puedo volar a cualquier lado con él. Me enseña mucho a disfrutar y a animarme. Me hace reís a carcajadas y me da paz con la mirada ”, dijo la ex de Nicolás Occhiato en un mensaje que acompañó con una foto de Castro tocando el teclado.

Loca de amor por Luciano Castro.jpg

No es la primera vez que le consultan cómo lleva la relación con el actor ya que en otras oportunidades se lo preguntaron y Flor reaccionó igual de enamorada: “Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión”.

“Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia. Me gusta él en mi vida”, fueron las palabras que utilizó Flor para referirse a sus sentimientos hacia Castro hace tan solo unas semanas. Enamoradísimos.

Flor defendió a Luciano tras el polémico video en camioneta

Luciano Castro estuvo en el ojo de la tormenta tras compartir un video en el que manejaba su camioneta con sus hijos Esperanza y Fausto a bordo, sin cinturón de seguridad, y la nena parada sacando parte del cuerpo por la ventanilla del techo corredizo. Flor Vigna fue la que registró toda ese escena que no solo tildó de irresponsable al actor, sino que Seguridad Vial también repudió el hecho.

El tiempo pasó y lejos de quedar la situación en el olvido, Flor Vigna respondió a las críticas que recibió su novio y aseguró que todo fue “injusto”. "Sufrió porque era medio injusto, pero por las dudas dijo 'yo voy a hacer todo lo que haya que hacer para mostrar que soy un buen conductor. Incluso le terminaron agradeciendo porque no tenía una maldita infracción en todo el año ni el año pasado", explicó la pareja del padre de los hijos de Sabrina Rojas, en diálogo con Intrusos.

Flor Vigna.jpg

La cantante además cuestionó al periodismo y se refirió a la crítica que le hizo la agencia nacional de seguridad vial que mostró el caso de Castro como ejemplo de todo lo que estaba mal. "Después, hay un montón de amarillismo que todos sabemos, pero él hizo todo correcto. Fue a hacer un examen de conducir que le dio todo genial. Se puso a tono con todo".

Para concluir su férrea defensa de Luciano Castro, Flor Vigna arremetió: "Hay todo un circo que se armó, pero él por las dudas quiso dar el ejemplo. Medio que le terminaron dando la razón, porque en ese lugar era a paso de hombre, no había nadie, y todo".