Sobre cómo está su estado de ánimo en medio del aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno, el ex de Laurita Fernández expresó: “Estoy con ganas y me siento en paz, estoy tranquilo. No me siento desesperado ni con miedo, nunca tuve miedo”.

En la misma línea, el ex campeón del “Bailando” confesó que se sorprende del optimismo por el momento difícil que atraviesa: “El otro día le pregunté a la doctora ‘¿usted me ve bien?, y ella me dijo ‘yo te veo bárbaro, a cada uno le pega como le pega y vos estás muy bien’”.

Al ser consultado sobre si pensó en hacer algún tipo de terapia para sobrellevar esta situación, Fede Bal contestó: “Mucha gente me brindó la opción de charlar pero la realidad es que no estoy en ese momento, necesito estar en casa en paz con Sofi (su novia) y mi perro. Con eso estoy bastante bien”. “Tengo gente que me ayuda a meditar y hacer un poco de reiki por teléfono pero es muy complicado”, agregó.

Sobre la dificultad de ver a sus seres queridos en medio de la cuarentena, explicó: “La gente me dice ‘quedate en tu casa’ pero cuando estás haciendo un tratamiento, no podes quedarte en tu casa, ¿qué haces con la gente que tiene programadas quimioterapias?”.