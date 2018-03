Esta no es la primera vez que Chile obtiene la preciada estatuilla, ya que en 2016 se llevó un Oscar en la categoría Mejor Cortometraje por Historia de Oso.

El film trasandino, dirigido por Sebastián Leilo, derrotó a las otras nominadas: The Insult (Líbano), The Square (Suecia), Loveless (Rusia) y On Body and Soul (Hungría).

Una mujer fantástica cuenta la historia de una transexual, interpretada por Daniela Vega, que se enfrenta a la muerte de su pareja, personaje a cargo de Francisco Reyes, y al rechazo de toda la familia del fallecido por su condición sexual.

“La presencia de un personaje transexual sólo apareció como una posibilidad que fuimos explorando y nos pareció más importante precisamente porque es un tema poco explorado”, dijo Gonzalo Maza, coguionista de la cinta.

El triunfo fue doble, ya que la protagonista de la película, Daniela Vega, fue también la primera mujer transgénero en presentar uno de los premios.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, compartió su felicidad por la conquista en Twitter: “¡Mis mayores felicitaciones a @slelio, @danivega, @tengochicle y todo el equipo de #UnaMujerFantástica! El premio, que nos llena de orgullo, no sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país. #Oscars”.

Conquista latinoamericana

El director mexicano Guillermo del Toro se llevó cuatro premios Oscar por su producción La forma del agua -incluido el de mejor película y mejor director- y en su discurso le hizo frente al presidente norteamericano, Donald Trump, quien está en contra de los inmigrantes.

“Soy un inmigrante y lo mejor que hacen nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas en la arena. Deberíamos seguir haciéndolo cuando el mundo nos diga que los hagamos más profundo”.