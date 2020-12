¿Sin planes? Producciones para ver en Netflix esta navidad

Si en estas fiestas de navidad no tienes ningún plan específico, o prefieres quedarte en casa, cuidándote, podés ver una gran selección de series y películas navideñas que Netflix ha agregado en las últimas semanas a su plataforma de streaming.

Esta es una producción original de Netflix en estreno | Serie navideña | Atrévete a enamorarte con la nueva comedia romántica Dash y Lily, basada en el éxito de ventas del New York Times El Cuaderno de Desafíos de Dash y Lily.

Crónicas de Navidad 1 y 2

Dos hermanos pasan la noche de Navidad con un desopilante Santa, luego de estrellar el icónico trineo de regalos. El objetivo: salvar la Navidad.

Navidad en Casa

Dos temporadas de la serie están disponibles. Todos van a llevar a su media naranja al festejo navideño familiar, excepto Johanne. Pero ya se cansó de las preguntas, así que salió a buscar la cita perfecta para taparle la boca a más de uno en estas fiestas.

El deseo de Navidad de Angela

Las películas animadas no podían faltar y esta ficción promete conmover a más de uno. La trama sigue los pasos de una niña que busca todos los medios para poder reunir a su familia en Nochebuena.

Una Navidad en California

La cinta muestra cómo Amy, una millonaria mujer, desea conseguir una particular finca para instalar su centro de distribución. Para lograr su propósito, le pide a su hijo Joseph que consiga la firma de la propiedad antes de Navidad. No obstante, el joven no imaginará que la dueña del territorio robará su corazón.