"Sismología Chile es una ONG y no un organismo oficial. Está integrado por estudiantes y no es reconocido por el Sernageomin para difundir este tipo de información. No es veraz la información que se ha dado", había dicho Giusti este miércoles en declaraciones a Telefe Neuquén. Tras sus dichos, el funcionario fue desmentido por el propio presidente de la comisión de fomento electo, Fernando Wircaleo, quien aseguró a LMN que "el sismo lo sintió todo el pueblo".