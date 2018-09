Sobisch se lanzó a la gobernación por afuera del MPN

Le dijo a LM Neuquén que no abandonará el MPN, pero que como no tiene lugar dentro del partido buscará presentar una alternativa: “Vamos a construir un frente en el que participará la Democracia Cristiana y otros partidos que quieren que vaya de candidato”, expresó.

“No estoy de acuerdo con la dirigencia del MPN, con la cúpula del partido, que conduce el partido alejada de la gente”, se plantó el ex gobernador, quien toma tanta distancia de la administración provincial de Omar Gutiérrez como de la nacional de Mauricio Macri.

Cuestionó que entre Cambiemos y el MPN “profundizaron los males que le causó el kirchnerismo a Neuquén” a la vez que adelantó que trabaja en un programa de gobierno provincial para el periodo 2019-2023. “Estamos delineando la propuesta programática que debatiremos dentro del frente que estamos construyendo para luego presentársela a la sociedad”, explicó el dirigente a la vez que prefirió mantener en reserva la identidad de sus aliados en esta pelea “hasta que anunciemos el frente en una conferencia de prensa”.

Por ahora, no se cuenta en ese grupo el vicegobernador Rolando Figueroa, quien camina por un andarivel distinto al de la conducción del MPN. “Con Figueroa tengo buena relación personal, pero no he podido hablar de política. La última vez que lo invité me suspendió la reunión porque me dijo que él se debe a Jorge Sapag”, reflexionó el ex gobernador.

El choque contra sus viejos aliados

Una herramienta electoral

“La Democracia Cristiana no tenía ni personería ni afiliados, nosotros le vamos a poner todo eso para que sea nuestra herramienta electoral”, explicó el ex gobernador Sobisch.

“La fecha es lo de menos”

Mientras arma su nuevo espacio, Sobisch consideró que “la fecha en la que se convoquen las elecciones es lo de menos. Que las pongan cuando quieran”.

