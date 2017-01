Sobisch: "¿Si no jugás, cómo hacés para pagar?"

Gastón Sobisch se mostró sumamente preocupado por la situación de la categoría en particular.

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Habla desde el lugar de los hechos o, si se quiere, desde “la casa de los locos Adams”, como la bautizó en las últimas horas una leyenda del fútbol mundial. El presidente de Independiente de Neuquén, Gastón Sobisch, justo se encontraba en la sede de la AFA al momento de ser contactado por LMN. Y lo que hace telefónicamente no es más que transmitir su preocupación por la encrucijada en la que se encuentra el Federal A, en medio de la crisis general del balompié nacional (ver pág. 30) y a partir de la drástica y riesgosa postura que se adoptó desde el principio de la semana: no iniciar el torneo hasta tanto no se elija presidente en la entidad rectora. Un arma de doble filo, ¿un callejón sin salida?: “No sabemos cómo se destraba esto, los dirigentes de la categoría estamos más que preocupados. Desconcertados, te diría”, afirma el titular de la entidad capitalina, donde todo es a pulmón y se vienen haciendo malabares económicos para competir en los últimos años.

“Los de la Mesa Federal sugirieron hablar con los jugadores y pagarles el mínimo hasta que empiece el torneo pero no es fácil, hay que ponerse en la piel de todos así que la verdad es que estamos con una incertidumbre muy grande”, agrega el hombre fuerte del Independiente neuquino, angustiado por no obtener las respuestas que fue a buscar. En condiciones normales, el torneo debía arrancar este fin de semana, pero el inicio se postergó por la caótica situación que vive el fútbol en su conjunto. Los clubes del Federal A se solidarizaron con sus pares de la B Nacional y de la B Metropolitana y adhirieron al paro que esas divisionales habían decretado días atrás. “En nuestro caso, estamos desde el 3 de enero trabajando con el equipo y haciendo un esfuerzo muy grande. Pero esto es por tiempo indeterminado. ¿Y cómo pagás si no jugás?”, se pregunta Sobisch, en su crudo análisis, desde el edificio de la calle Viamonte.

Si bien el presidente del Rojo banca la decisión del resto, lo inquieta la posibilidad de que así como están planteadas las cosas el inicio se demore demasiado e instituciones como Independiente no puedan afrontar tanto tiempo sin generar recursos. “El tema es de difícil resolución. A nosotros nos deben dos cuotas del convenio, diciembre y enero, y al no tener solución esto, las posibilidades de generar ingresos son nulas. ¿Qué sponsor va a querer poner plata si no hay fútbol”, advierte Sobisch sobre el drama que se les presenta. Y sí, su club y todo el Federal A quedan en Rojo sin acción.