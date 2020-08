Sofi Morandi coqueteó con Tyago Griffo y la rompió con un hit de Pablito Lescano

Sofi Morandi cosechó elogios del jurado del "Cantando 2020" al interpretar, junto a su partenaire Bruno Coccia, el éxito de Pablito Lescano "No te creas tan importante", para la ronda de cumbia. Además, sorprendió al no descartar un romance con Tyago Griffo, el hijo de Gladys, La Bomba Tucumana, que quedó encandilado al verla con el look cumbianchero.

"Estás muy linda, te moviste muy bien, te queda muy bien eso", comenzó diciendo Nacha Guevara, en alusión a la performance y el look de la neuquina. La cuota crítica de la jurado fue para la pareja de la actriz. "Te falta ser más canchero, hay que aflojar eso, porque puede... le falta esa seguridad. Eso hizo que fueran como desparejos. Es una pareja que a mí me gusta, vamos para adelante", agregó Guevara antes de emitir su voto secreto.

Por su parte, Moria Casán manifestó: "Vos sos buena. Te vi en el Bailando y has ganado, ¿verdad, mi amor? En 2018 ganaste, te descubrí en la pista, me pareciste una bomba".

No obstante, y en sintonía con Nacha, La One hizo hincapié en las debilidades de Coccia. "Es un chico americano de película que está en el college... Te falta un poco de calle, de cama, de ensabanarte, una sábana, una descarga sexual", postuló.

"Sofi está buena porque está re caliente con la cuarentena, pero no me da la pareja, no hay química entre ustedes... falta piel, falta que me llegue.. Entonces no me gustó, quiero que mejoren", agregó Moria antes de puntuarlos con un 5.

A su turno, Karina "La Princesita" apuntó contra Bruno porque lo notó "flojo vocalmente". "Te quedase por debajo de Sofi y Sofi me encantó. Me encantó escucharte cantando cumbia, estuviste al frente todo el tiempo", le dijo a la Instagramer antes de puntuar a la dupla con un 7.

En la previa a su presentación, Morandi respondió a los rumores que la vinculan con Tyago Griffo, el hijo de Gladys, La Bomba Tucumana. "Después de la cuarentena se puede ver todo. Me gusta cómo canta, tiene mucho talento. Que haga algo bien me copa", expresó risueña Sofi Morandi.

Instantes después, La Bomba, quien estaba en el estudio y luego de cantar se sumó al jurado, la aprobó como nuera. "Es divina, la adoro, es hermosa, pero no elijo las novias de mi hijo", expresó.

"Con una mano en el corazón y prometeme que no me vas a mentir sobre lo que te voy a preguntar. ¿Es verdad que en el ensayo anduviste relojeando a una participante que canta hoy y que está soltera?", le preguntó Laurita a Tyago Griffo.

"No, no, no. ¿Dónde? ¿Cuándo? Miré un poco por la ropa. Todo bien con Sofi Morandi, la miré porque estaba vestida bien de cumbia y me gustó. Justo los chicos de producción, que me quieren enganchar algo, estaban ahí. Estoy tranquilo todavía", replicó el participante.