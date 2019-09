¿Sofi Morandi está de novia con Franco Masini?

"Yo creo que, más que la llegada de Nico (Merlín, su nuevo compañero tras la renuncia de Julián Serrano, con quien también fue vinculada sentimentalmente Sofía) a tu vida es la llegada de Franco a tu vida", dijo Polino sin filtro.

"Porque tengo el dato de primera mano que están saliendo. Pongo las manos en el fuego por la persona que me lo dijo. Hacen una pareja divina, chicos. Disfrútenlo", agregó, muy seguro de su información.

Visiblemente incómoda y con risas pícaras, ironizó: "¿Por qué se enteró primero y yo no? No estamos saliendo. Pobre, no estamos saliendo. Me pone nerviosa porque no sé qué decir", dijo Morando.