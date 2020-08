Sofía Morandi la rockeó y se llevó el puntaje más alto

"¡Qué cambio, Bruno! ¡Qué bien! Te felicito. ¡Cómo me gusta cuando la gente mejora! Me da felicidad. Sofi, empezaste divinamente, en el medio la energía se fue, pero retomaste para el final. Fue una alegría. Me voy a mi casa muy contenta", expresó la siempre exigente Nacha Guevara antes de sorprenderlos con un 9.

A su turno, Karina, "La Princesita" señaló: "Son la primera pareja que manejó linda energía. Las pequeñas cuestiones de afinación fueron por el movimiento". "Fue muy interesante y me gustó mucho", sentenció antes de puntuarlos con un 8.

"Pusieron corazón, compromiso y muchas ganas.", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla, quien desde el lunes ocupa un lugar en el estrado del Cantando, tras la baja de Pepe Cibrián por un caso positivo de coronavirus en su entorno familiar. "El tema no da para más y ustedes lo hicieron muy bien", agregó antes de evaluarlos con un 6.

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta ronda, también destacó la energía de Sofía Morandi y Bruno: "Me fascinaron. Sofi tiene una perra que siempre larga. Es salvaje. Baila con una libertad... Se te nota la juventud. Y él está sacando un chongo tremendo. Me gustó mucho".