Sol Pérez apuntó contra las angelitas de De Brito

Fuerte: “Yanina fue una excelente compañera. Otras personas me dijeron ‘hdp’, inadaptada social”.

“Me dijeron inadaptada social, que a mi familia hay que ponerla en una jaula (por Mariana Brey). Yo me retroalimento sola. No necesito bardear a nadie para estar en un portal. Pero no voy a dar nombres porque no me sirve. No me iría a sentar a un programa donde personas hablan así de mí, pero no me refiero a Ángel de Brito. No iría a un programa donde se me faltó el respeto”, cerró Pérez.